Uyuşturucu satışları artık internette

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, BM tarafından haziran ayında düzenlenen toplantıda, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan dünya uyuşturucu raporu açıklandı. Viyana'daki toplantıya katılan Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, yaptığı açıklamada, BM uzmanları tarafından tüm dünyadaki uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle ilgili hazırlanan rapor sayesinde önlemler alındığını, farkındalık oluşturulduğunu ve uyuşturucudan uzak bir dünya için kampanyalar düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'nin ve Yeşilay'ın BM'de önemli görevleri olduğunu aktaran Yılmaz, "Birleşmiş Milletler Uyuşturucuyla Mücadele Gücü var. Biz orada Avrupa ve Orta Asya bölgesinin temsilcisiyiz." dedi. Dünyada genel olarak uyuşturucuya eğilimde artış olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu: "Şöyle ki kullanıcı sayısı geçen yıl hazırlanan raporda dünyada 250 milyonken bu yıl 275 milyona çıktı.

Buna göre, dünyada uyuşturucu kullanımında yüzde 10'luk bir artış var. Bu artış özellikle sentetik uyuşturuculardan oluşuyor. Uyuşturucuyla mücadelede dünyada önemli olan bir başka konu ise uyuşturucunun yasallaştırılması. Bazı ülkelerde esrar başta olmak üzere uyuşturucuların yasallaşması, suç olmaktan çıkarılması önemli bir konu. Bu uygulamalar çok masum değil. Bu yasallaşma, uyuşturucu kullanımında gençleri teşvik edici olabiliyor.

Tabii biz bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz." BM'nin raporunda en ilginç çeken noktalardan birinin de internet üzerineden uyuşturucu satışı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "İnternetin karanlık yüzü, uyuşturucu satışında da ortaya çıktı. Toplumlar, kendi gençlerini, geleceklerini nasıl koruyacağı üzerinde çalışıyor. Ama internetin bu çirkin yüzünü engellemek kolay olmuyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA