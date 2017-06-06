Uyuyor fakat dinlenemiyorsanız....

Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Uyumak esasen bedenen ve ruhen bir arınma dönemidir. Ayrıca bu arınma dönemi aynı zamanda hem yenilenme hem de yeni bir güne dayanıklı bir şekilde hazırlanmayı da barındırır. Çocuklarda büyüme hormonunun salgılandığın dönem de gene uykudur. Dolayısıyla uykunun süresi ve kalitesi çok önemlidir. Uyku kalitesini bozan birçok unsur vardır. Bunlar mekanik olabilir (yatağın konforsuz olması, yatarken giyilen giysilerin sıkı olması gibi.) gene bazı hastalıklar uyku kalitesini bozabilirler. Kalp yetmezliği, uyku apnesi, solunum yolu hastalıkları gibi hastalıklar buna neden olabilirler. Bunlar dışında bebek ve çocuklarda uyku süresi yetişkinlere göre daha uzundur. Yaşla birlikte uyku süresi azalmaktadır. Orta yaş ve üstünde 5-6 saatlere kadar düşmesi olağandır” dedi.

Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, uyku kalitesini artırmak için özen göstermemiz gereken hususları şöyle sıraladı:

“Uykunuz gelmeden yatağa girmeyin. Gün içerisinde yapılan küçük egzersizler bedensel olarak yorulmanızı sağlayacak uykuya dalmanız kolaylaşacaktır. Gün içerisinde kısa kestirmeler yapmanız geceki uyku kalitenizi düşürecektir. Televizyon karşısında uyumayın. Bu asla dinlendirici olmayacaktır. Biyolojik saatinizi bozmayın. Gece yarısından önce uyumaya özen gösterin. Bu daha dinlendirici uyku sağlar. İşiniz veya mecburiyetiniz olmasa bile mutlaka erken kalkın ve ona uygun bir kalkma düzeni oluşturun. Yatmadan önce ağır bir yemek yemeyin, bu uyku kalitenizi bozacaktır. Gece oturup gündüz uyumak insanın biyolojik saatinin bozulmasına neden olduğundan bu alışkanlıktan kurtulun. Mevsim geçişlerinde uyku fazlalaşır. Bu dönem uzarsa, tedavi gerekebilir. Uykunuz gelmediğinde ılık bir duş almak sizi rahatlatacaktır. Geceleri çay ve kahve gibi uykunuzu bozabilecek içeceklerden uzak durun. Moral bozukluğu ve uyku bozukluğu bir arada olduğunda ve bunun 15 günü geçmesi durumunda mutlaka bir psikiyatristten yardım isteyin. Uzun süren uykusuzluklar psikiyatrik hastalıklara neden olabilmektedirler. Kaliteli ve iyi bir uyku için uykuya dalmakta, sürdürmekte veya uyanmakla ilgili sorunlar için mutlaka psikiyatriste başvurun.” İHA