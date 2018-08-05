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Uzun yolculuklar bele zarar

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, uzun süren yolculuklarda hareketsiz kalmak bel ve boyun fıtıklarını tetiklediğini belirterek, “Bu nedenle uzun yolculuklara çıkacakların bir takım noktalara dikkat etmeleri gerekiyor” dedi

05 Ağustos 2018 Pazar 17:04
Uzun yolculuklar bele zarar

 Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, uzun süren yolculukların bel fıtığını tetiklediğini söyledi. Konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Omurga, “omur” adı verilen ve birbirine bağlı bir dizi kemikten yapılmıştır. Disk, bir omuru diğerine bağlayan güçlü bağ dokularının bir birleşimidir ve omurlar arasında bir yastık gibi görev yapar. Disk, “anulus fibrosus” adı verilen ve sert bir dış katman ile “nükleus pulposus” adı verilen jelimsi bir çekirdekten oluşmuştur.

Yaşlandıkça, diskin merkezi su içeriğini kaybetmeye başlayabilir ve disk, bir yastık olarak daha az etkili hale gelir. Bu durum, diskin merkez bölümünün, dış katmandaki bir çatlaktan dışarı doğru çıkmasına, yer değiştirmesine (fıtıklaşmış veya yırtılmış disk olarak adlandırılır) neden olabilir” diye konuştu.

Disk fıtıklarının çoğunun bel omurgasının alttaki iki diskinde meydana geldiğini, bunun da bel hizasında veya belin hemen altına denk düştüğünü anlatan Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.Kerem Bıkmaz, “Fıtıklaşmış bir disk, omurgadaki sinirler üzerine baskı yapabilir ve ağrıya, uyuşmaya, karıncalanmaya veya “siyatik” olarak adlandırılan, bacak güçsüzlüğüne neden olabilir.

Siyatik, insanların %1-2 sini etkiler ve bu durum genellikle 30-50 yaş arasında meydana gelir. Bacak ağrısı görülmeksizin tek başına sırt ağrısının disk fıtığından ziyade pek çok sebebi olmasına karşın, disk fıtığı sırt ağrısına da neden olabilmektedir” dedi.

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, bel fıtığını oluşmasının bir çok nedeni olabileceğini kaydederek, “Aşırı kilo, disklerin aşırı baskıya maruz kalması, hareketsizlik, sigara tüketimi, günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek, meslekle ilgili olan faktörler gibi... Ayrıca uzun süren yolculuklar bel fıtığı riskini artıyor.

Bel ve hatta boyun fıtığı rahatsızlıkları özellikle yaz tatili dönemlerindeki uzun yolculuklarda tetikleniyor. İster kendi aracıyla ister otobüsle uzun yola çıkacaklar, uzun süre hareketsiz kalıyorlar bu durumda bel omurgasını olumsuz yönde etkiliyor” şeklinde konuştu.
İHA

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