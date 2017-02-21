Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Vali'den 'bekçi' açıklaması

İstanbul Valisi Şahin,700 bekçi için başvuru süresinin 25 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "700 alım için şu ana kadar başvuru sayısı 2 bini geçti. Bundan sonra sokak aralarında, mahallelerde geçmişte olduğu gibi bekçiler görev yapacak" dedi

21 Şubat 2017 Salı 15:29
Vali'den 'bekçi' açıklaması
İstanbul genelinde görevlendirilecek bekçi alımı konusunda Valilik binasında gazetecilere açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, işe alınacak kişilerin en az 1 yıldır İstanbul'da yaşadığına dair ikamete sahip olması gerektiğini belirterek, başvuran kişinin müracaat ettiği ilçede çalışacak olmasına özellikle dikkat etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Bu şekilde ilçeler arasındaki müracaat dengesizliği ve çakışmaların önüne geçmeye özen gösterildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"İstanbul'da ilçelerde çalışmak üzere 700 bekçi alınacak. Bunun başvuruları başladı. 25 Şubat'ta başvuru tarihi sona erecek. Bunların İstanbul'u tanıyor olması, İstanbul'un caddesi, sokağını biliyor olması, görev yapacak personelimiz açısından bir gereklilik ve avantaj olarak düşünüldü. Bekçilik, mahallelerimizdeki tarihi unsurlardan biridir. Geçmişte bekçiler o mahalledeki, sokaktaki her şeyi bilen kişilerdi, dolayısıyla oradaki güvenlik ihtiyacını en yakından yaşayan ve bilen insanlar olarak önemli bir görevi ifa ediyorlardı. Bundan sonra sokak aralarında, mahallelerde geçmişte olduğu gibi bekçiler görev yapacak."
Şahin, 700 rakamının ilk etapta İstanbul için yeterli ve makul olduğunu dile getirerek, kadro durumu ve ihtiyaca göre sayının ileride yeniden değerlendirilebileceğini belirterek sözlerini, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununu var. Orada bekçilerin yetkileri belirtilmiştir. Polisimizin kullandığı birçok yetkiyi bekçilerimiz de kullanabilmektedirler. Alacakları maaş konusunda net rakamı vermek doğru olmaz ama devlet memurlarının aldığı maaştır en azından." diye tamamladı. AA
Anahtar Kelimeler:
İstanbulİstanbul Valisi Vasip Şahin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alageyiklerin sayısı arttı
Alageyiklerin sayısı arttı
Koku delil sayılmalı
Koku delil sayılmalı
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
Koku alamamak büyük sorun
Koku alamamak büyük sorun

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim