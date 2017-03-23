Van esnafının yüzü güldü

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye 'de geçirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, Van'da esnafın yüzünü güldürdü. Van'da alışveriş festivaline denk gelen nevruz tatili, Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafa da destek sağladı.

Kentteki otelleri dolduran İranlı turistler, mağazalardan alışveriş yaparak kent merkezindeki restoran ve lokantalarda yoğunluk oluşturdu. Otel işletmecisi Adem Baytar, yaptığı açıklamada, yılda 18 bin İranlı turisti otellerinde ağırladıklarını söyledi. İranlı turistlerin gelmedikleri dönemlerde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Baytar, şunları ifade etti:

"Uzun bir süredir İranlı turist kafilelerinin gelmesini bekliyorduk. İranlı turistler yüzümüzü güldürdü. Otelimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı. Vanlı esnafın da tek beklentisi buydu. Geldikleri zamanda il ekonomisine büyük bir katkı sağlıyorlar. O yüzden onlara çok özel hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Otel hizmetlerinden tutun da alışveriş yaptıkları mekanlara kadar onları rahat ettirmeye çalışıyoruz."

‘Şimdi Van'a gelme zamanı’