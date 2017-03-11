Verimlilik ve çeşit aşıyla artırılıyor

Seralarda başlayan, kapama bahçelerde devam edecek aşılamayla, Kaman'da 100 bini aşkın aşılı ceviz üretimi hedefleniyor. Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kaman'da mart itibarıyla seralarda aşılamayla çeşit çoğaltma çalışmalarının başladığını söyledi. Özellikle verimli ve dona dayanıklı çeşitlerin çoğaltılmasına gidildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Aşı bir çoğaltma tekniğidir. Altı tohumdan yetiştirildikten sonra, üstü aynı tarz çeşitle aşılanıyor. Bir nevi klonlama yöntemiyle çeşit çoğaltılmış oluyor. 15 Nisan'a kadar aşı yapılabiliyor. Seralarda üretilen yerli Kaman-1, Kaman-5 ile chandler, fernor ve pedro gibi yabancı çeşitler bu dönemde aşılama yöntemiyle çoğaltılıyor. Yerli çeşitler kadar yabancı çeşitler de bölgemizde rağbet görüyor. Üreticilerimiz artık bilinçlendi, verimli ve dona dayanıklı yabancı çeşitlerde de aşılama yapıyor. "

3 yılda ürün alınıyor