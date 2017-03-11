Verimlilik ve çeşit aşıyla artırılıyor

Seralarda başlayan, kapama bahçelerde devam edecek aşılamayla, Kaman'da 100 bini aşkın aşılı ceviz üretimi hedefleniyor. Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kaman'da mart itibarıyla seralarda aşılamayla çeşit çoğaltma çalışmalarının başladığını söyledi. Özellikle verimli ve dona dayanıklı çeşitlerin çoğaltılmasına gidildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Aşı bir çoğaltma tekniğidir. Altı tohumdan yetiştirildikten sonra, üstü aynı tarz çeşitle aşılanıyor. Bir nevi klonlama yöntemiyle çeşit çoğaltılmış oluyor. 15 Nisan'a kadar aşı yapılabiliyor. Seralarda üretilen yerli Kaman-1, Kaman-5 ile chandler, fernor ve pedro gibi yabancı çeşitler bu dönemde aşılama yöntemiyle çoğaltılıyor. Yerli çeşitler kadar yabancı çeşitler de bölgemizde rağbet görüyor. Üreticilerimiz artık bilinçlendi, verimli ve dona dayanıklı yabancı çeşitlerde de aşılama yapıyor. "
3 yılda ürün alınıyor
Üreticilerden Ahmet Çeçen de Kaman'da çok sayıda üreticinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından sertifika alarak, kaliteli ceviz fidanı yetiştirmek için uygulama yapmaya başladığını ifade etti. Çeçen, şunları kaydetti: "Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de küçük ölçekli ya da hobi şeklinde ceviz fidanı üretimi gerçekleştiren bazı arkadaşlarımız, sertifikasız ve menşei belli olmayan kalemlerle aşılama yapmaktadır.” Mevsim itibarıyla ceviz bahçelerinde ilaçlama, gübreleme, budama ve toprak işleme çalışmalarının başladığına işaret eden Çeçen, son 3 yılda ağırlık kazanan kapama ceviz bahçelerinden ürün alımının da beklendiğini bildirdi. HABER MERKEZİ