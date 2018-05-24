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Yağışlar geliyor, su baskınlarına dikkat!

Marmara Bölgesi, bugünden itibaren batıdan başlayarak yeni yağışlı sistemin etkisine giriyor

24 Mayıs 2018 Perşembe 16:10
Yağışlar geliyor, su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cuma gününden itibaren batı bölgelerinde konuşlanacak alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle hafta başına kadar Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde, cuma, cumartesi ve pazar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.

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