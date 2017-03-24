Yakalanmasalar ortalığı kana bulayacaklardı

Genelkurmay Başkanlığı ndan, Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK 'nın kamplarında eğitim alarak bombalı saldırı amacıyla yasa dışı yollardan Irak'tan yurda girmeye çalışan 4 teröristin yakalandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde önemli yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'nın kamplarında eğitim alarak, bombalı saldırı amacıyla Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 terörist, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram alüminyum tozu, 10 kilogram RDX patlayıcı ve 6 elektrikli fünyeyle yakalandı. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda 12 kilogram amonyum nitrat, 3 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü ve 90 fişeği, bir ton gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki operasyonda da 250 kilogram amonyum nitrat, 5 tüp, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda örgütsel doküman, Nazimiye ilçesindeki arazi aramasında tespit edilen 4 sığınakta da 2 ton amonyum nitrat, bin 300 metre elektrik kablosu, bir büyük jeneratör ve 180 litre benzin bulundu. Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hudut birliklerince, Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 961 kişi yakalanırken, müdahale sonucunda 3 cep telefonu ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. AA