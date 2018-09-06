'Yalancı kelebek' ile mücadele sürüyor

Doğu Karadeniz bölgesinde, "vampir kelebek" ya da "yalancı kelebek" olarak bilinen zararlı böcek türünün çaya zarar verip vermediğine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar Ak, yaptığı yazılı açıklamada, "Yalancı Kelebeğin Tespiti, Yaygınlık Alanlarının Saptanması ve Mücadele İmkanlarının Araştırılması Projesi" çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yalancı kelebeğin (Ricania Japonica), bölgede özellikle gençleştirme budaması yapılmış bahçelerde üçüncü sürgün çay hasadı döneminde sarı çay akarı ile karıştırıldığını ifade ederek, bu nedenle bu zararlıyla ilgili bir proje yürütüldüğüne dikkati çekti. Ak, Artvin, Rize ve Trabzon'da üretici ve teknik personele yönelik yalancı kelebeğin yaşayış şekli, biyolojisi ve yapılacak kültürel mücadelelere yönelik bilgileri içeren eğitimler verildiğini belirterek, iki yıllık çalışmada yaklaşık bin üretici ve 250 teknik personele eğitim verildiğini vurguladı.

Mücadele için bazı testler de yapıldı

Bu zararlı ile mücadele için bazı testler yapıldığını aktaran Ak, denenen esansiyel yağların, karşılaştırma ilacının en yüksek dozundan yüksek etki gösterse de bu dozların uygulamaya verilebilmesi ve uygulamanın ekonomik olması açısından davranışsal etki çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirterek, 2019 yılında yapılacak davranışsal etki denemeleri sonucunda uzaklaştırıcı etkilerinden yararlanılmasının planlandığını kaydetti.

Çay ve kivide, sarı yapışkan tuzaklar ve ışık tuzakları kurulduğunu ifade eden Ak, sarı yapışkanların ışık tuzaklarına göre daha etkili olduğunu belirtti. Ak, budama yöntemi ve bulaşık bitkilerin yakılarak popülasyonun yüzde 90 oranında azaldığını ancak komşu bahçelerde mücadele yapılmamasının, zararlının bakım yapılan bahçeye yeniden bulaşmasına neden olduğunu aktardı.

AA