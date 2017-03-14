Yalova'da duruşma 21 Mart'ta başlayacak

Yalova'da 21 Mart 2017 Salı günü hakim önüne çıkacak olan 47'si tutuklu 103 FETÖ/PDY sanığının toplu olarak yargılanacakları salonda hazırlıklar tamamlandı. Sanıkların savunmaları ve yargılamalarının 15 gün süreceği tahmin ediliyor.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik operasyonlar kapsamında Yalova'da gözaltına alınan sanıkların yargılanmasına 21 Mart 2017 Salı günü saat 10.00'da başlanacak. Duruşma öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, soruşturmalar ve başlayacak yargı süreci hakkında bilgiler verdi.
Yalova'da bugüne kadar 498 kişinin FETÖ/PDY kapsamında soruşturmadan geçtiğini dile getiren Özgür, bu kapsamda 47'si tutuklu toplam 103 kişinin toplu halde yargılanmasına 21 Mart 2017 tarihinde başlanacağını söyledi. Sanık sayısının fazla olması sebebiyle Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu mahkeme salonuna dönüştürüldü. Salonda tutuklu yakınlarının yargı sürecini takip etmeleri için ayrı bir bölüm de oluşturuldu. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna getirilecek olan 47'si tutuklu 103 sanığın ilk gün kimlik tespitleri gerçekleştirilecek ve ardından ifadeleri alınmaya başlanacak. Mahkeme sürecinin 10-15 gün aralığında bir zamanda tamamlanması bekleniyor.İHA