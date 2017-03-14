Yalova'da duruşma 21 Mart'ta başlayacak

Yalova 'da 21 Mart 2017 Salı günü hakim önüne çıkacak olan 47'si tutuklu 103 FETÖ/PDY sanığının toplu olarak yargılanacakları salonda hazırlıklar tamamlandı. Sanıkların savunmaları ve yargılamalarının 15 gün süreceği tahmin ediliyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik operasyonlar kapsamında Yalova'da gözaltına alınan sanıkların yargılanmasına 21 Mart 2017 Salı günü saat 10.00'da başlanacak. Duruşma öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, soruşturmalar ve başlayacak yargı süreci hakkında bilgiler verdi.