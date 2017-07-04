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Yangın 4. günde söndü

İzmir'de 4 gün önce çıkan orman yangını ekiplerin büyük gayretiyle söndürüldü

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Yangın 4. günde söndü
İzmir'de 4 gün önce çıkan orman yangını ekiplerin büyük gayretiyle söndürüldü. Küle dönen alanda soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgedeki rüzgar nedeniyle teyakkuz halinde. İzmir’in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda 1 Temmuz günü öğle saatlerinde başlayan yangın, çalışmaların 4. gününde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yer yer dumanların gözlendiği alanda yangın helikopterleri ve arazözlerle soğutma çalışmaları yaptıklarını belirten yetkililer, bölgedeki rüzgar nedeniyle ekiplerin yangının yeniden başlama ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğunu ifade etti. Öte yandan, yangın bölgesinde bazı ağaç köklerinden hala dumanlar çıktığı gözlenirken, tamamen küle dönen çam ağaçlarının görüntüsü iç acıtan cinsten. Hızlı hareket kabiliyetine sahip olmayan kaplumbağalar ise yangının ortasında kalarak telef oldu.
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