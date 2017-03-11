Yanlış yaşam tarzı obez yapıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı, Psikolog Gözde Patlak, “Bireyde obeziteyi tetikleyen birçok faktör vardır ancak günümüzde obeziteyi en çok yaşam tarzı etkilemektedir” ifadesini kullandı.

Obezite ve yeme bağımlılığına ilişkin yazılı açıklama yapan Patlak, bu konuların son yıllarda popüler olduğunu belirterek, obezitenin bir yeme bağımlılığı olup olmadığının, nasıl geliştiğinin ve nasıl önlenebileceğinin ciddi bilimsel ve akademik çalışmaların konusu olduğunu dile getirdi.

Obezitenin, kişinin vücut ağırlığının olması gereken en üst sınırın üstünde ve beden kütle indeksinin normalden fazla olması şeklinde tanımlanabileceğini dile getiren Patlak, şunları kaydetti:

“Bireyde obeziteyi tetikleyen birçok faktör vardır ancak günümüzde obeziteyi en çok yaşam tarzı etkilemektedir. Özellikle stresli, kaygılı, yoğun tempolu iş ve yaşam şekli bireyi rahatlaması için besin tüketimine iten en önemli faktörlerdendir.

Birey bu durumlardan kaçmak ve rahatlamak için besin tüketimini seçer ve böylece bu davranış pekişerek alışkanlık haline dönüşür. Bu yüzden de tıkınırcasına yeme davranışı, herhangi bir yiyeceğe aşırı ilgili olma gibi durumlar obezite ile beraber sıkça görülebilmektedir. Bunlarla birlikte yeme bağımlılığı olan bireylerde de mutluluk hormonunu salgılattığı için özellikle şekerli, aşırı yağlı ve karbonhidratlı gıdalara yönelim görülür.”

Fazla şeker tüketimi bağımlılık yapıyor

Patlak, şeker tüketimi ve madde bağımlılığında beyindeki ödül sisteminde benzerlikler olduğunu ifade etti. Obezite ile ilgili yapılan araştırmalarda da aynı ödül sisteminin ortaya çıktığının görüldüğünü bildiren Patlak, bu yüzden de aşırı yemek yiyen ve bu sebeple obezite görülen kişilerde de yeme bağımlılığı olabileceğinin ileri sürüldüğünü hatırlattı.

Özellikle tıkınırcasına yemeyle birlikte görülen obezitede bireylerde şekerli ve yağlı yiyeceklerin aşırı tüketimi ve bireylerin yemek yerken kontrollerini kaybetmelerinden yola çıkarak obezitenin bir yeme bağımlılığı olabileceğinin ortaya atıldığı bilgisini paylaşan Patlak, şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü bu durumlar madde bağımlılığında da bağımlılık yapıcı maddeye karşı benzer şekilde görülmektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre de obezitenin bir tür glikoz bağımlılığı olduğu ileri sürülmüştür. Fakat obezitenin sadece fazla glikoz tüketimi sonucunda görülmediği de bilinmektedir. Bu yüzden obeziteyi tam olarak yeme bağımlılığı gibi görmesek de aralarında ilişki bulunduğu inkar edilememektedir. Bazı gıdaların da vücutta bağımlılık yapıcı maddelere benzer etki gösterdiği unutulmamalıdır.” AA