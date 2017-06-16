9 Haziran'da Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Gülnar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin babası Halil, annesi Döne, eşi Dilber ve 4 yaşındaki oğlu Halil Poyraz acı haberi bulundukları hastanede aldı. Gülnar'ın memleketi Mersin'in Silifke ilçesi Sayağzı Mahallesi'ndeki baba evine de yakınları ve komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı. Kozluk'ta iki terör örgütü mensubu gasbettikleri araçla Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı ve bir yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulunmuştu. Saldırıda olay yerindeki başka bir araçta bulunan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuş, bir kişi hafif yaralanmıştı. Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki teröristler "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmişti. Bu saldırıda da olay yerinde bulunan iki asker ve bir vatandaş yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirilmişti. Yaralı askerlerden Dicle Üniversitesi Hastanelerinde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu da müdahalelere rağmen şehit olmuştu. AA
Yaralanan asker şehit oldu
Batman'ın Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ali Gülnar (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
16 Haziran 2017 Cuma 15:56
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