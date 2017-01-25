Yargıtay’dan ihraç edilenler hakkında yakalama kararı

Şüphelilerden 26’sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde, OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Yargıtay’dan ihraç edilen 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında katip ve memurların da bulunduğu eski Yargıtay çalışanı 26 kişiyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının FETÖ/PDY üyelerinin “haberleşme ağı” ByLock’u kullandıkları belirlendi. Operasyonların devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. AA