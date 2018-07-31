Yarım milyon insan İstanbul'u terk etti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Kocaeli gibi İstanbul’a yakın şehirler düzenli olarak göç alıyor.

Tekirdağ ve Yalova’da net göç hızı yüzde 20’nin üzerinde. Eskişehir, Muğla, Antalya gibi kentler de yeni bir hayat kurmak isteyenlerin tercih ettiği iller arasında ilk sıralara yerleşiyor. Her dönem ilgi gören İzmir’e ise beyaz yakalı göçü var.

İstatistikler, genç ve nitelikli nüfusun rotayı İzmir’e kırdığını gösteriyor. Türkiye’deki birçok il gibi İzmir’in de yıllarca İstanbul’a beyin göçü verdiğini belirten uzmanlar, özellikle son iki yıldır bu hareketin geriye döndüğünü söylüyor.

İzmir’in beyaz yaka çalışanlar için cazibe merkezi haline gelmiş durumda. TÜİK verilerine göre İzmir düzenli olarak her yıl Türkiye’nin her ilinden 120 bin civarında göç alıyor, 100 bin civarı da göç veriyor.

İzmir’in net göç hızı yüzde 5.8’e ulaşmış durumda. Bu gidenden çok gelen olduğunu gösteriyor. İşin bir de beyaz yakalı boyutu var.

TÜİK verilerine göre 2017’de İzmir’e 30-55 yaş arası toplam 36 bin 749 kişi göç etti. İstanbul’dan göç edenlerin sayısı 16 binden fazla ve İzmir’de iş pozisyonu arayan 40 yaş üstü yöneticiler de artış gözlemleniyor.

HABER MERKEZİ