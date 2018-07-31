Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96421
ALTIN
193.152
DOLAR
4.9188
STERLİN
6.4552
EURO
5.7572

Yarım milyon insan İstanbul'u terk etti

İstanbul, genç beyinleri göçe zorluyor. Geçen yıl 422 bin 559 kişi İstanbul’u terk etti. Buna karşılık 416 bin 587 kişinin geldiği İstanbul, ilk kez aldığı göçten fazla göç verdi.

31 Temmuz 2018 Salı 14:11
Yarım milyon insan İstanbul'u terk etti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Kocaeli gibi İstanbul’a yakın şehirler düzenli olarak göç alıyor.

Tekirdağ ve Yalova’da net göç hızı yüzde 20’nin üzerinde. Eskişehir, Muğla, Antalya gibi kentler de yeni bir hayat kurmak isteyenlerin tercih ettiği iller arasında ilk sıralara yerleşiyor. Her dönem ilgi gören İzmir’e ise beyaz yakalı göçü var.

İstatistikler, genç ve nitelikli nüfusun rotayı İzmir’e kırdığını gösteriyor. Türkiye’deki birçok il gibi İzmir’in de yıllarca İstanbul’a beyin göçü verdiğini belirten uzmanlar, özellikle son iki yıldır bu hareketin geriye döndüğünü söylüyor.

İzmir’in beyaz yaka çalışanlar için cazibe merkezi haline gelmiş durumda. TÜİK verilerine göre İzmir düzenli olarak her yıl Türkiye’nin her ilinden 120 bin civarında göç alıyor, 100 bin civarı da göç veriyor.

İzmir’in net göç hızı yüzde 5.8’e ulaşmış durumda. Bu gidenden çok gelen olduğunu gösteriyor. İşin bir de beyaz yakalı boyutu var.

TÜİK verilerine göre 2017’de İzmir’e 30-55 yaş arası toplam 36 bin 749 kişi göç etti. İstanbul’dan göç edenlerin sayısı 16 binden fazla ve İzmir’de iş pozisyonu arayan 40 yaş üstü yöneticiler de artış gözlemleniyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbulGöç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi
Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi
Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor
Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor
Balıkçılar yeni sezondan umutlu
Balıkçılar yeni sezondan umutlu
Gıda katkı maddeleri sorunlu
Gıda katkı maddeleri sorunlu
Ayak mantarından korunmanın yolları
Ayak mantarından korunmanın yolları
Hacı adayları eğitimden geçti
Hacı adayları eğitimden geçti
Hiç böyle kelebek gördünüz mü?
Hiç böyle kelebek gördünüz mü?
Tunceli'deki orman yangını söndürüldü
Tunceli'deki orman yangını söndürüldü
İzmir'de su borusu patladı
İzmir'de su borusu patladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim