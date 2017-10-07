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Yayla atlarında dönüş başladı 

Van’ın Çatak ilçesinde köylüler, ilkbaharda yüksek kesimlere götürdükleri atları, havalar soğuyunca kışın yaşadıkları bölgelere getirmeye başladı

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:18
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Yayla atlarında dönüş başladı 

Van'ın Çatak ilçesinde köylüler, ilkbaharda yüksek kesimlere götürerek burada kullandıkları atları, havalar soğuyunca kışın yaşadıkları bölgelere getirmeye başladı.

Yılın 5 ayını yaylalarda geçiren yöre halkı, ilkbaharda yüksek kesimlere götürdükleri atları, günlük işlerinde kullanıyor.

Çataklılar, havaların soğumasıyla bu atları kışın yaşadıkları bölgelere götürmeye başladı.

Kayaboğazı Mahallesi'ndeki at sahiplerinden Daim Yavuz, atları ilkbahar mevsiminde yaylalara götürerek yem tasarrufunda da bulunduklarını söyledi.

Atları yaylada en çok süt taşımada kullandıklarını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Havaların soğumaya başlamasıyla bizim mahallenin çevresinde 50'ye yakın at yayladan döndü. Atlar yaylada başıboş kaldıkları sürede biraz yabanileşebiliyorlar. Şimdi sahipleri tarafından tek tek yakalanacak. Atlara kış süresince ahırda bakılacak. İlkbaharla yeniden yaylalara çıkarılacak. Bu sayede hem bizim işlerimiz görülüyor hem de atlar yüksek kesimlerde daha güzel beslenebiliyor."
AA

Anahtar Kelimeler:
VançatakKöylülerIlkbaharAt
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