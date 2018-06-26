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Yaz tatiliniz kâbusa dönüşmesin

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, bu yıl seçim ve üniversite sınavları nedeniyle gecikmeli başlayacak tatil öncesinde bütün bir yıl beklenen günlerin zehir olmaması için uyarılarda bulundu

26 Haziran 2018 Salı 17:29
Yaz tatiliniz kâbusa dönüşmesin

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, yaz tatilinde ortam değişikliği, hijyen ve dikkat eksikliği gibi nedenlerle hastalıklara davetiye çıkarılabildiğini ifade etti. Enfeksiyon hastalıklarının, bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar, riketsialar şeklinde sayılabilecek mikroorganizmaların, insan vücuduna değişik yollardan girmesiyle ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Gümürdülü, şunları söyledi:

“Seyahatler sırasında en sık karşılaşılan sorunların başında enfeksiyonlar geliyor. Hastalığa neden olan mikroorganizmalar, su ve gıdalar, hayvan ısırıkları, solunum, cinsel temas veya kan yoluyla bulaşıyor. Üstelik enfeksiyonların neden olduğu hastalık belirtileri döndükten sonra da ortaya çıkabiliyor."

Prof. Dr, Gümürdülü, ortak kullanılan eşyalar, kuma serilen havlu ya da kalabalık havuzların enfeksiyon riskini artırabileceğine de dikkati çekerek, “Yeterince temizlenmeyen havuzlar tifo, paratifo, hepatit A gibi tüm vücutta etkisini gösteren, çok daha ciddi enfeksiyonların da bulaşmasında risk oluşturabilir” dedi.

'Havuz yerine denizi tercih edin'

Prof. Dr. Gümürdülü, havuz yerine denizin tercih edilmesi, böyle bir şans yoksa ve mutlaka havuza girilecekse herhangi bir enfeksiyona maruz kalmamak için kesinlikle havuz suyunun boğaza kaçmamasına özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Kulak enfeksiyonlarına karşı kulakları mümkün olduğunca kuru tutmak, yüzerken kulak tıkacı ya da bone kullanılmalıdır. Havuz suyu ile doğrudan temas halinde olan gözlerde birçok bakteri, virüs ve mantarlara bağlı hastalıklar çıkabilir. Su altında gözleri açmamak veya yüzerken gözlük kullanmak bu tür enfeksiyonlardan koruyabilir.

Kirli suyla uzun süre temas eden cilt yüzeyinde de özellikle mantarlara bağlı olarak enfeksiyonlar oluşabilir. Havuz çevresinde ortak kullanılan alanlar ve eşyalar ayak mantarı enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunun için girilen havuzun temizliğinden emin olunmalı.”
İHA

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