Yedek parçacıdan iddialı buluş

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Mustafa Bilek, “sonsuz yer çekimi gücünü sürekli elektrik enerjisine dönüştürecek bir sistem” bulduğunu, bu buluşla birlikte hem Türkiye’de hem de dünyanın hemen her yerinde elektrik enerjisinin artık ücretsiz olacağını iddia etti.

Özel bir şirkette yedek parça sorumlusu olarak çalışan Mustafa Bilek, yüz yıllarca kullanım ömrüne sahip, bir nükleer santralin 5 katı ve daha fazlası enerji üretebilen bir enerji santrali icat ettiğini ileri sürdü. Bilen, ‘Sürekli Enerji Santrali’ ismini verdiği bu buluşun, hiçbir yakıta ihtiyaç duymadığını ve sadece yer çekimi gücüyle sürekli ve sabit bir enerji ürettiğini savundu. Bir akşam kitap okurken böyle bir fikrin aklına geldiğini ve 12 yıllık bir uğraşın sonunda bunu başardığını aktaran Bilen, ‘Sürekli Enerji Santrali’ sayesinde hem Türkiye’de hem de dünyanın hemen her yerinde elektrik enerjisinin artık ücretsiz olacağını iddia etti.

Sistemin nasıl çalıştığına dair açıklamalarda bulunan Bilen, ‘Sürekli Enerji Santrali’ sisteminin gücünü tamamen yer çekiminden aldığını söyleyerek, “Yerçekimi kuvvetini sonsuz elektrik enerjisine çeviriyoruz. Yerçekimiyle sıvının çevirme gücünü kullanıyoruz ve sürekli bir devir daim oluşuyor. Çok yüksek miktarlardaki durgun sıvı jeneratörlerden geçerken yüksek miktarda enerji elde edip şehir şebekesine iletiliyor. Buraya iletilen sıvı üst haznede kendisine bağlı olan çevrim mekanizması vasıtasıyla kendi enerjisini kendisi üretirken, en üst hazneye göndereceği enerjiyi kendisi üretmiş oluyor. Kendi kendine elektrik üreten makine, çevreyi kirletmeyen, sessiz, sürekli ve sabit elektrik üreten, ısı yaymayan, yakıt ihtiyaçsız, tam bağımsız ve kapalı devre çalışır” dedi. İHA