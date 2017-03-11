Bartın'da, yediemin otoparkına çekilen yaklaşık 100 aracın kaybolduğu iddia edildi. Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan Mehmet Çelik (50), polis tarafından yediemin otoparkına çekilen otobüsünün borcunu ödedi. Çelik, bunun üzerine otobüsünü devralmak için Bartın 1. İcra Müdürlüğüne başvurdu. Müdürlük ekipleriyle yediemin otoparkına otobüsünü teslim almaya giden Çelik, aracını bulamayınca durumu savcılığa bildirdi. Daha sonra yapılan araştırmada, otoparkta bulunması gereken 100 aracın yerinde olmadığı tespit edildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yediemin otoparkından kaybolduğu iddia edilen yaklaşık 100 araçla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Bartın 1. İcra Müdürünün ifadesine başvuruldu. Araçların bulunabilmesi için başlatılan çalışma sürüyor. Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, evini satarak otobüsünün borcunu ödediğini belirterek, yediemin otoparkına gittiğinde otobüsünün olmadığını gördüğünü söyledi. AA
Yediemindeki araçlar kayboldu
Bartın'da, yediemin otoparkına çekilen yaklaşık 100 aracın kaybolduğu iddia edildi.
11 Mart 2017 Cumartesi 15:59
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