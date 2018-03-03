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Yeni bir bağımlılık türü

Yeşilay 2. Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dinç, yaptığı açıklamada, teknoloji bağımlılığının son yıllarda hızla yaygınlaşan bağımlılık türlerinden biri olduğunu söyledi

03 Mart 2018 Cumartesi 16:47
Yeni bir bağımlılık türü

Konunun davranışsal bağımlılık içinde ele alındığını dile getiren Dinç, yeni kuşağın doğdukları andan itibaren cep telefonu, televizyon, internet ve bilgisayar gibi elektronik eşyalarla tanıştıklarını belirtti.

Dr. Mehmet Dinç, bu kuşağın böyle bir çevrede hayat yaşadığını bildiklerine dikkati çekerek, "Bizim üzerinde durmak istediğimiz önemli bir şey var. Teknoloji diğer bütün araç ve aletler gibi hayatımızı kolaylaştırmak için var, hayatımızı daha güzel, dengeli ve mutlu yaşamamız için var.

Ancak teknolojik kullanımı sorunlu bir şekilde gerçekleşirse hayatımızı daraltmaya, renksizleştirmeye, zorlaştırmaya başlarsa, hayatın diğer alanlarını ve işlerimizi ihmal etmemize sebep olursa orayı dikkatli bir şekilde kontrol etmemiz gerekir." diye konuştu. Dinç, bağımlılıkta farkındalığın çok düşük olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Bizim çocuk yoğun olarak teknolojik cihazları kullanıyor, bizim hanım internete çok bakıyor, bizim bey akıllı telefondan kafasını kaldırmıyor.' diyorlar ama yardım arama davranışına geçmeleri, problem başka bir hale dönüşmesinden ve içinden çıkılmaz noktalara gelmesinden sonra oluyor.

Aile bireyleri çok ciddi zarar görmeden gelmiyorlar. Akıllı telefon bağımlılığının da tespiti çok zor oluyor. Çünkü getirdikleri zaman problem başka bir şeye dönüşmüş oluyor. Kumar ya da cinsel bağımlılığa, aldatmaya veya boşanmaya dönüşmüş oluyor. En son noktada, o da 100 kişiden 90'unda böyle olmuyor, 10 kişide ancak oluyor.

Bu şekilde bize geliyorlar. Sonucu görüyorlar ama o süreci görmüyorlar. Evlilik ilişkisi giderek, yıpranmış, paylaşım azalmış.

İlişki bozulunca aldatma olmuş ve boşanılmış. Halbuki bunu hazırlayan bir süreç var. O süreçte de akıllı telefonun ve teknolojinin yanlış kullanılması ana etkenlerden bir tanesi."
AA

Anahtar Kelimeler:
Yeşilay 2. Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet DinçTeknoloji
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