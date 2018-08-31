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Yeni bir tehlike keşfedildi

Yale Üniversitesi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü’nden bilim insanları küresel ısınmayla ilgili yeni bir tehditten bahsetti

31 Ağustos 2018 Cuma 15:49
Yeni bir tehlike keşfedildi

Science Alert'in haberine göre bilim insanları, Arktik okyanusunun derinliklerindeki suyun ısınmasının tehdit taşıdığını söyledi. Arktik'teki suyun üst tabakasının altında büyük miktarda sıcak ve tuzlu suyun olduğunu ileri süren araştırmacıların görüşüne göre bu su er ya da geç üste çıkacak ve bu kutup buzlarının erime sürecini hızlandıracak. Bilim insanları, Arktik okyanusunun derinliklerindeki en sıcak katmanlardaki ısının 1987'den bu yana 2 kat arttığını kaydetti.

Yale Üniversitesi'nden Mary-Louise Timmermans, "Eğer bu su, üst katmandaki suya karışırsa ortaya çıkacak ısı, yılın büyük bölümünü bu bölgeyi kaplayan buzu eritmeye yeterli olacak" diye konuştu. Bu sorunun acil olmadığını kaydeden bilim insanları, bu sorunun "tıpkı bir saatli bomba gibi" giderek daha büyük tehlike arz edeceğinden emin.
HABER MERKEZİ

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