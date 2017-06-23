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Yeni kurbağa türleri keşfedildi

Hindistan’da yeni kurbağa türleri keşfedildi. Çukur kazma yeteneğine sahip kurbağaların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi

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Yeni kurbağa türleri keşfedildi

Hindistan'daki Batı Gat Dağlarında yeni kurbağa türleri keşfedildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Delhi Üniversitesinden Sonali Garg, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Batı Gat Dağlarında 5 yıl süren geniş kapsamlı çalışmalarında 4 yeni kazıcı kurbağa türü buldu.

Bulunan kurbağaların, Asya'daki Fejervarya kurbağa türüne ait bulunduğu ancak bunlardan farklı olarak çukur kazma yetenekleri olduğu belirlendi.

Garg, Batı Gat kurbağalarının bilimsel olarak tanımlanması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, bu kurbağaların soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Çalışmayı denetleyen Prof. SD Biju da söz konusu kurbağaların korunma durumlarının yeniden değerlendirilmesi için daha çok çalışma yapılması gerektiğini söyledi. AA

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