Yerli kayısı tezgahlara inmeye başladı

Malatya ’da özellikle merkeze yakın yerlerde çiçeklenme döneminin ardından çağala dönemine giren kayısı , pazar tezgahlarında boy göstermeye başladı. Şuana kadar herhangi bir don vakası yaşanmaması nedeniyle üreticisini sevindiren kayısı, yeşil ve ekşimtırak haliyle pazar tezgahlarında 3 ila 5 TL arasında satılıyor. Yerli kayısının yavaş yavaş tezgahlara indiği pazarda genelde Mersin’den gelen ürün satılıyor.

Çağalaya vatandaşın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten yaş sebze ve meyve satıcısı Ahmet Erbaş, bereketli bir sezon geçirdiklerini, yaş kayısının fiyatının daha da düşmesini beklediklerini ifade etti. Erbaş, “Malatya kayısısı yavaş yavaş tezgahlara inmeye başladı. Genelde bize ilçelerden gelir. Şuan elimizde Mersin kayısısı var. Vatandaşın ilgisi iyi. Bu sene Allah nasip eder bir don yaşanmaz ise eğer fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Malatya kayısısı daha çok rağbet görüyor. Hem kalitesinden dolayı, hem de çekirdeğinden dolayı. Maşallah bu sene bereketli bir yıl geçiyoruz. İnşallah herhangi bir don olayı yaşanmaz ise güzel bir yıl olur. Tabi kayısı her haliyle pazarcının tezgahında yer bulur. Bu mevsimde ‘çağala’ dediğimiz, yeşil ve ekşimtırak haliyle satılır. 1 ay sonra büyük, iri ve sulu hasanbey kayısıları pazara girer, yazın da sarı şeftaliyi andıran haliyle yine tezgahlardaki yerini alır” dedi. İHA