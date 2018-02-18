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'Yeter ki herkes Kur'an okusun'

Muğla'nın Seydikemer İlçe Müftülüğü, "Çağırın Gelelim Kur'an Öğretelim" projesiyle esnafa ve memura iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğretiyor

18 Şubat 2018 Pazar 17:46
'Yeter ki herkes Kur'an okusun'

Muğla'nın Seydikemer İlçe Müftülüğü, "Çağırın Gelelim Kur'an Öğretelim" projesiyle esnafa ve memura iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Seydikemer Müftülüğü, ilçedeki kamu kurumu çalışanlarının ve esnafın yoğun mesaisi nedeniyle Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gelemediği düşüncesiyle bir proje başlattı.

"Çağırın Gelelim Kur'an Öğretelim" projesi kapsamında bastırılan broşürler, ilçedeki kamu kurumlarına ve esnafa dağıtıldı. Broşürü doldurarak Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen esnafın başvurusuyla iş yerlerine giden din görevlileri, belirlenen saatlerde vatandaşa Kur'an-ı Kerim dersi veriyor.

Projenin ikinci ayağında, kamu çalışanları için "Mesai arası Kur'an molası" sloganıyla öğle arasında yarım saatlik Kur'an-ı Kerim dersine gelenlere de çorba ikram edilecek.İlçe Müftüsü Zekeriya Bülbül, yaptığı açıklamada, vatandaşla sohbetleri sırasında bazılarının Kur'an-ı Kerim okumayı bilmediğini, açılan kurslara da iş yoğunluğu nedeniyle gelemediklerini öğrendiğini söyledi.

Böyle bir sorunla karşılaşınca çözüm arayışına girdiklerini anlatan Bülbül, "Onlar bize gelemeyince 'Biz onlara gidelim' dedik. Proje kapsamında istiyoruz ki Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen kalmasın. Bazı kamu kurumlarındaki arkadaşlar da bize 'Hocam, öğle arasında keşke biz de gelip de Kur'an öğrenebilsek' deyince din görevlisi arkadaşlarla onlar için de bir çözüm bulduk.

İki aşamalı bir proje yaptık. Onlar gelemediği için hocalarımızı onların ayağına yolladık." dedi. Bülbül, ilçe merkezindeki bütün cadde ve sokaklardaki esnafa hazırladıkları broşürü dağıttıklarını ve güzel geri dönüşler olduğunu belirterek, "Bize zor gelmez, yorgunluk vermez, bilakis sevap kazandığımız için gurur duyar, onur duyarız. Tek gayemiz var, yeter ki herkes Kur'an okusun." dedi.
AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaSeydikemer İlçe MüftülüğüMemurEsnaf
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