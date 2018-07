Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK tarafından hayata geçirilen "Park Et, Devam Et" projesi kapsamında açılan P+R (Park and Ride) parklarını yılda 4 milyon kişinin kullandığı belirtildi