Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor

Belediyeden alınan bilgiye göre, İstanbul genelinde Marmaray, metro, metrobüs, vapur ve diğer toplu taşıma araçlarına entegre olan P+R otoparklarına ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı ile entegre olan 2 bin 500 araç kapasiteli P+R otoparkları metroyu kullanmak isteyen sürücülere hizmet veriyor.

Haldun Alagaş, Ümraniye, Bağlarbaşı ve Üsküdar Belediyesi katlı otoparkları ile Ümraniye Santral, Altunizade ve Üsküdar açık otoparkları ile Marmara İlahiyat otoparkı, P+R olarak kullanılıyor. Arabalarını bu otoparklara bırakan sürücüler, Ümraniye'den Üsküdar'a sürücüsüz metro teknolojisi ile 15 dakikada ulaşabiliyor.

Kadıköy Ayrılıkçeşme otoparkı ise Marmaray'ı kullanarak Yenikapı'ya, buradan aktarma yaparak Aksaray Metrosu ile havaalanına, aynı zamanda metrobüs ile Beylikdüzü'ne geçmeye çalışan sürücülere hizmet veriyor. Araçlarını P+R noktalarına bırakıp toplu taşımayı tercih eden sürücülerin bu tercihleri sayesinde, her gün 150 kilometrelik araç konvoyu trafikten çekiliyor. Bu rakam, bir yılda yaklaşık 50 bin kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşmasının da engellendiğini gösteriyor.

AA