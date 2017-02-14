Yılkı atlarına ilgi arttı

Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi. Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldıkları atlar, şimdilerde fotoğraflara konu oluyor. Erciyes Dağı’nın eteğinde, Hörmetçi Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Soysallı Mahallesi etrafında yaşayan yılkı atları, fotosafari turları kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Fotoğraf sanatçıları, atları fotoğraflayabilmek için hünerlerini sergiliyor.

‘Turizmde kullanıyorlar’