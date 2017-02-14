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Yılkı atlarına ilgi arttı

Bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise besleme maliyetini azaltmak için doğaya saldıkları ‘yılkı atları’, fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor

14 Şubat 2017 Salı 15:43
Yılkı atlarına ilgi arttı
Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi. Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldıkları atlar, şimdilerde fotoğraflara konu oluyor. Erciyes Dağı’nın eteğinde, Hörmetçi Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Soysallı Mahallesi etrafında yaşayan yılkı atları, fotosafari turları kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Fotoğraf sanatçıları, atları fotoğraflayabilmek için hünerlerini sergiliyor.

‘Turizmde kullanıyorlar’

Bölgeye turlar düzenleyen fotoğraf sanatçısı Nuri Çorbaçıoğlu, yılkı atlarının Anadolu'da atçılık kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Hörmetçi bölgesinde bulunan atların aslında yılkı atı olduğunu ancak zamanla simsarların bu atları sahiplendiğini belirten Çorbacıoğlu, "Eskiden bölge halkı bu atları kışın doğaya salıyorlardı. Yazın ise tekrar yakalayıp kullanıyorlardı ancak son dönemlerde köy işlerinde ata ihtiyaç kalmayınca atlar doğada kalmaya başladı. Bazı köylüler de bu atları yaz kış besleyip çeşitli yerlere satıyorlar." diye konuştu. Köyde yaklaşık 300 atın bulunduğunu anlatan Çorbacıoğlu, son dönemde de Kapadokya'da turizmde kullanmak için buradan çok sayıda atın satın alındığını söyledi. AA
Anahtar Kelimeler:
KayseriErciyes Dağı
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