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Yılmaz'dan oğula zor veda

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, hayatını kaybeden oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'ın cenazesini hastaneden babası Mesut Yılmaz aldı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 16:20
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Yılmaz'dan oğula zor veda

Oğlunun naaşına omuz vererek cenaze aracına taşıyan Mesut Yılmaz'ın üzgün olduğu görüldü. Yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

 Cumartesi günü evinde hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile aralarında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Tansu Çiller, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ile Köksal Toptan ile siyaset, iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz eşi Berna Yılmaz ve oğlu Hasan Yılmaz ile birlikte taziyeleri kabul etti. Yavuz Yılmaz için Marmara İlahiyat Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yavuz Yılmaz, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mesut YılmazBaşbakan
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