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Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 36 yaralı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:04
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Kaza, Sivas-Erzincan D-100 karayolunda meydana geldi. Tokat istikametinden Erzincan istikametine giden Necdet Kurt yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı otobüs, Akıncılar ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi. olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Necdet Kurt olay yerinde yaşamını yitirirken, otobüste bulunan 36 kişi yaralandı. 
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan 26’sı Suşehri Devlet Hastanesine, 10’u ise Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otobüste 46 yolcu ve 3 mürettebat olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Anahtar Kelimeler:
SivasTrafik Kazası
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