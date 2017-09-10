Yunan Anadolu'da böyle katliam yaptı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende o günlere ait hatıralarını dile getirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Gazez, köylerine kadar gelen Yunan askerlerinin bir gece ilçede katliam yapma kararı aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Müslümanların evlerine beyaz işaretler konuldu. Ekmek bıçaklarına varıncaya kadar toplandı. Erkekler camiye toplandı, kapısı kilitlendi, önüne gaz yağı tenekeleri kondu. Evimiz caminin tam karşısında olduğu için bizi öldürmeye geldiklerini bizzat gördüm, yaşadım. O korkulu günler yaşanılan çatışma ile sona erdi ve erkeklerimiz, kadınlarımız sevinç gözyaşları ile sarmaş dolaş oldular. Kurtuluş mücadelesinden sonra Darüşşafaka Gönen'de yurt açtı. O dönemde babası, annesi ölen çocukların hepsini topladı. Yıllarca baktı, büyüttü, okuttu ve bu yurtta yetişen tüm çocuklar meslek sahibi olarak ülkemize hizmet etmeye devam ettiler."

Öğrencilik yıllarında Büyük Önder Atatürk'ün okullarını ziyaret ettiğini, o anları hala unutamadığını aktaran Gazez, konuşmasını 'Çanakkale Şehitleri' şiirini okuyarak tamamladı. Gazez, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. HABER MERKEZİ