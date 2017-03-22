Yunanistan'da yeni yargı süreci başlayacak

Darbeci askerler , yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltında tutuldukları polis merkezinden Atina Temyiz Mahkemesi ne (Efeteio) getirildi. Askerlerin avukatlarından edinilen bilgiye göre, darbeci askerler ve avukatları, Yunan savcı tarafından Türkiye'nin sunduğu yeni iade talebi hakkında bilgilendirildi. İade talebinde, iki yeni suçlama bulunduğu ifade edildi. Avukatların, önümüzdeki haftalarda bu yeni suçlamalara ilişkin savunmalarını hazırlayarak itiraz edecekleri kaydedildi. Öte yandan, darbeci askerlerin 7'sinin sığınma başvurularına ilişkin mülakatlarının tamamlandığı ve sonucun ilerleyen dönemde açıklanmasının beklendiği bildirildi.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında darbeci askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Askerlerin sığınma başvuruları Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı. AA