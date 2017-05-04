Yurt yangını sanıklarına 15 yıl isteniyor

Adana 'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl kasım ayında 10'u öğrenci 12 kişinin öldüğü yurt yangınıyla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu tutuklu 7 kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcısı, Aladağ ilçesinde 28 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin de yaralandığı yangınla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Tutuklu yurt müdürü Cuma Ali Genç ile dernek görevlileri İsmail Uğur, Mahir Kılıç, Mahmut Deniz, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından iddianame hazırlandı.