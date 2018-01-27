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Yüzde yüz organik besin: Dut

Dut ağaçlarının ülkemizde birçok yerde yetişebilen bir ağaç olduğunu vurgulayan uzmanlar, dutun yüzde yüz organik bir besin olduğunu çünkü dut ağacına dadanan bir zararlı olmadığı için ilaçlama gerektirmediğini, bu nedenle de güvenle tüketilebileceğini belirttiler

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:41
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Yüzde yüz organik besin: Dut

Dut firması kurucusu Tijen Ziyal, Dut’un doğada bulunan en faydalı, koruyucu ve iyileştirici özellikleri en güçlü meyvelerden biri olduğunu söyledi.

Ziyal, “Dut ağaçları ülkemizde birçok yerde yetişebilen bir ağaçtır. Dut yüzde 100 organik bir besindir. Çünkü dut ve dut ağacına dadanan bir zararlı olmadığı için ilaçlama gerektirmez. Bu nedenle de güvenle tüketilebilir.

 Beyaz dut, insanın kendi bünyesinde üretemediği, sadece gıdalardan alabildiği yağ asitleri içerir. Bunlar linoleik, linolenik ve oleik asitlerdir. Söz konusu yağ asitleri hücre zarının oluşturulmasında kullanılır, ayrıca beyin ve sinir sisteminin gelişmesi için de gereklidir” dedi.

Tijen Ziyal beyaz duttan elde ettiği ürünlerinden biri olan dut unu ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Yaklaşık 3 yıl önce dutun faydalarını keşfeden girişimci Tijen Ziyal, fikrini geliştirmek için başvurduğu Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ile beraber yürüttükleri çalışmalarda dut yaprağından elde edilen un ile çeşitli gıda ürünleri elde etti.

Girişimci Tijen Ziyal sözlerine şöyle devam etti; “Beyaz dut unu yüksek miktarda meyve şekeri, vitamin, mineral ve organik asit içermesinden dolayı insan beslenmesi açısından, özellikle bebekler ve çocuklar için son derece yararlı bir üründür. Çocukların beslenme çantalarına eklenebilir. Bebek mamalarında 6. aydan itibaren ek gıda olarak kullanılabilir.”

‘Dut unu bir süper besindir’

Tijen Ziyal, beyaz dut unu ile endüstriyel şeker kullanmadan birbirinden lezzetli pastalar, çörekler ve atıştırmalıklar yapılabileceğini belirterek, “Bir gıda eğer yüksek oranda antioksidan, vitamin ve diğer yararlı besin değerleri içeriyorsa süper besin olarak adlandırılır.

Beyaz dut unu içerdiği oleik asit, linoleik asit, linolenik asit, karbonhidrat ve protein ile en iyi süper besinlerden biridir. Ayrıca beyaz dut unu yüksek oranda antioksidan ve vitamin içermektedir” diye konuştu.

Tijen Ziyal son olarak dut unu ile yapılan bir tarif verdi.

Yoğurtlu Şekersiz Lezzet:

Malzemeler: Yarım muz, 5-6 tane çilek, 1 çorba kaşığı dut unu, yarım su bardağı yoğurt.

Yapılışı: “Tüm malzemeleri blender ya da mutfak robotuna atıp iyice karıştırın. Çilek ve muzun lapa kalmamasına dikkat edin. Ardından servis için kullanacağınız kaseye doldurun ve afiyetle yiyin. Tatlı krizini aşmanın en lezzetli ve hızlı yolu.”
İHA

Anahtar Kelimeler:
DutAğaçOrganik
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