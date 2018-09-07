Zehir tacirleri öğrencileri hedef alıyor

Temiz Toplum Derneği (TTD) Genel Sekreteri Ferhat İlhan, uyuşturucu satıcılarının okulları ve gençleri hedef aldığını belirterek, "Aileler benim çocuğum yapmaz diyerek kontrolü elden bırakmamalı." ifadelerini kullandı. İlhan yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılmasına sayılı günler kala aileleri, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konusunda uyardı. Ailelerin çocuklarını uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığından korumak için daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan İlhan, okulların uyuşturucu tacirleri için pazar alanı olduğuna dikkati çekti.

Devletin aldığı önlemlerin önemli olduğunu ancak ailelere de büyük sorumluluklar düştüğünü bildiren İlhan, "Zehir tacirleri okullarda gençleri hedef alıyor. Gençlerimizin her türlü zaafından faydalanacak stratejiler geliştirmişler. Örneğin sivilce problemi olan bir evladımıza sivilcelerini geçireceği vaadiyle bile bu zehirleri verebiliyorlar. Aileler benim çocuğum yapmaz diyerek kontrolü elden bırakmamalı. Çocuklarının davranışlarını onlara hissettirmeden ve baskı kurmadan kontrol etmeliler." ifadelerini kullandı.

Kumara da dikkat!

İlhan, uyuşturucu gibi kumarın da gençler açısından ciddi bir problem olduğunu vurgulayarak, kumar oynayan gençlerin suça bulaştığını aktardı. Kumarın gençleri intihara kadar sürükleyebildiğini anlatan İlhan, "Okullarımızda, şans oyunları yoğun olarak oynanıyor.

Bunlar masum oyunlar değil. Tüm insanlarımız olduğu gibi gençlerimiz de tehlikede. Aileler bu hususta da son derece hassas olmalılar. Çocuklarıyla inatlaşmadan, ikna yoluyla onlara bu oyunların zararlarını anlatmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji bağımlılığı tehdit ediyor

Teknoloji bağımlılığının da çocukları erken yaşlarda tehdit ettiğini ifade eden İlhan, çocukların saatlerce yemek yemeden bilgisayar, oyun, internet ve televizyon başında zaman harcadıklarının altını çizdi.

Ferhat İlhan, bu bağımlılığın birtakım sağlık sorunlarıyla birlikte iletişim bozuklukları, sosyalleşememe, akademik başarıda düşüş gibi birçok sorunu beraberinde getirdiğine dikkati çekti. İlhan, teknoloji bağımlılığı konusuna ilişkin şunları kaydetti:

"Okul öncesi dönemde 30 dakika, lise çağında bile 2 saati aşan kullanımlara izin verilmemesi gerekiyor. Akıllı telefonlar, tabletler kesinlikle çocukları oyalamak için kullanılmamalı. Evler teknolojik aletleri merkeze alan bir şekilde dizayn edilmemeli. Kontrolsüz ve uzun süreli internet kullanımlarına izin verilmemeli.

Çocukların bilgisayar başında bir şeyler yiyip içmemesi sağlanmalı. Çocukların uygun spor dallarına yönlendirilmesi ve akranlarıyla zaman geçirmesinin sağlanması da son derece önemli." Bu bağımlılığın başka sorunlara da yol açabileceğine de değinen İlhan, çocukların bu bağımlılık yüzünden internet ortamında kötü çevre edinebilecekleri, kumara ya da başka kötü alışkanlıklara bulaşabileceklerini vurguladı.

AA