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Zeytin Mahallesi’nde çadır hayatı 

Orman yangınında 55’e yakın evin yandığı Zeytin Mahallesi’nde, AFAD tarafından kurulan çadırlarda hayat başladı. Vatandaşlar ‘Allah devletimizden razı olsun. Hiç eksiğimiz yok’ dediler

Ersan İlter
Ersan İlter
09 Eylül 2017 Cumartesi 15:59
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Zeytin Mahallesi’nde çadır hayatı 

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytin Mahallesinde çıkan orman yangını sonrası mahalleye sıçrayan alevlerin tamamen yaktığı ev sakinleri için AFAD, Kızılay, Asker, Büyükşehir Belediyesi ve çevre il ve ilçelerden vatandaşlar yardım için seferber oldu. İl ve ilçeden gelen vatandaşlar evlerinde buldukları eşyaları çadırlarda kalan mahalle sakinlerine dağıttı. 
Önceki gün Menteşe ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda Zeytin mahallesindeki birçok ev yanarak kül olmuştu. Evi yanan vatandaşlar geceyi geçirebilecekleri sıcak bir ortam için AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Kızılay ise yangınzede vatandaşların yemek ihtiyacını karşılarken, çevre il ve ilçelerden yardım yapmak için vatandaşlar kendi araçları battaniye, yastık, halı ve giysi yardımında bulunuyor.
Yaklaşık 55 evin yandığı, çok sayıda hayvanın telef olduğu mahalle sakinleri geceyi geçirmek için çadırlara yerleştirildi. Çadırların içerisine AFAD tarafından yer yatağı konuldu. Battaniye, yastık ve yiyecek konulan çadırlarda yaşayan mahalle sakinleri, “Devletimizden Allah arzı olsun. Yapılacak tüm yardımları yaptılar. Evlerimiz de yapılırsa başka da bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandılar. İHA

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