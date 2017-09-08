Zika virüsünün yetişkinlerin beyinlerindeki kanserli hücreleri öldürebileceği bildirildi. Washington Üniversitesi ve California San Diego Üniversitesi Tıp Fakültesinin yaptığı araştırmada, "gliyoblastom" türü beyin kanseri olan yetişkin fareler kullanıldı. Araştırmada, Zika virüsünün farelerde kanserli hücreleri savaşarak öldürdüğü, bu süreçte sağlıklı hücrelere hiç zarar vermediği görüldü. Yetişkin insanlarda yaygın görülen, çok agresif bir kanser türü olan "gliyoblastom" hücrelerinin yok edilmesine yönelik tedavinin zorluğuna dikkati çeken araştırmacılar, Zika virüsünün üzerinde değişiklikler yapıldığında, kemoterapi ve radyoterapiye direnç gösteren kanserli hücreleri öldürebileceğini bildirdi. AA
Zika virüsü tedavide kullanılacak
Zika virüsünün yetişkinlerin beyinlerindeki kanserli hücreleri öldürebileceği bildirildi
08 Eylül 2017 Cuma 15:57
Bu haber kez okundu.