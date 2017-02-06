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Zonguldak’ta karayolu çöktü

Zonguldak’ın İstanbul’a bağlantısını sağlayan karayolunun Bayat köyü mevkiinde çökme meydana geldi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:20
Zonguldak’ta karayolu çöktü
Zonguldak’ın İstanbul’a bağlantısını sağlayan karayolunun Bayat köyü mevkiinde çökme meydana geldi. Yapımı tamamlanan kısmın henüz trafiğe açılmayışı olası bir faciayı da önledi. Zonguldak’tan Ereğli ilçesi ve İstanbul’a ulaşımı sağlayan karayolunun Bayat köyü mevkisinde yaklaşık 50 metrelik bölümde yaklaşık 1 metre derinliğinde çökme meydana geldi. Yapımı tamamlanan ve şerit çizgileri de çizilerek ulaşıma açılmaya hazırlanan yol kar sularının erimesi sonrası yumuşayan toprakla birlikte çöktü. 1974 yılında programa alınan Zonguldak-Ereğli arası karayolunda yıllardır yaşanan ödenek ve coğrafi şartların olumsuzluğu çalışmaların tamamlanmasını engelledi. Zonguldak-Ereğli Karayolu’nun 2018 yılında tamamen bitirilip ulaşıma açılması planlanırken, yaşanan bu tür olumsuzlukların planlamada sapmalara yol açabileceği ifade ediliyor. 
Karayolları yetkilileri çökme yaşanan ve ulaşıma kapalı olan yola sürücülerin yanlışlıkla girebileceği ihtimali üzerine uyarıcı işaretlemeler yaptı. İHA
Anahtar Kelimeler:
Bayat Köyü Mevkiinde çökme Meydana GeldiZonguldak
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