Zübeyde Hanım Anıtı'na saygısızlık

Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adının verildiği parktaki Zübeyde Hanım Anıtı'na zarar verildi. Seyhan Nehri kıyısında Zübeyde Hanım Parkı'nda yer alan anıt, henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi. Baş kısmı sökülen anıtın, bazı bölümlerinin de kırılmış olduğu görüldü. Parka gelen vatandaşlar, anıtın tahrip edilmesine tepki gösterdi. Anıta zarar veren şüpheli ya da şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA