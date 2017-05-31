Statlarımızdan arena ismini kaldırdık. Çok güzel oldu. Öz Türkçe’ye döndük şükürler olsun!
Artık futbol, basketbol vs. müsabakalarını arenalardan değil stadyum tribünlerinden ya da Katarlı yayıncı kuruluş Bein Sports’tan izleyeceğiz.
Artık futbol kulüplerimizin stoperlerini, beklerini, forvetlerini daha farklı bir gözle izleyeceğiz.
Artık taçlar, kornerler, penaltılar, fauller, ofsaytlar, goller daha bir yerli ve milli olacak.
Yaşasın Türkçe!
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Hele bir de şampiyon Beşiktaş’ın ilk 11’inde direk oynayan sadece 2 Türk olduğunu, küme düşen Adanaspor’un zaman zaman sahaya 11 yabancı ile çıktığını, Kayseri’sinden, Alanya’sına, Gaziantep’inden Akhisar’ına kadar tüm takımların kadrolarında numunelik birer ikişer Türk olduğunu düşünürsek...
E o zaman yaşasın Türk futbolu!
* * *
Sadece futbol mu, değil elbet!
Bir de basketbol var.
Kupanın adı: Turkish Airlines Euroleague .
Ev sahibi: İstanbul
Sahadaki takımlardan biri Türk Fenerbahçe, diğeri Yunan Olympiakos.
Tribünlerde Türk bayrakları dalgalanıyor, herkesin dilinde İzmir marşı.
Manzara müthiş!
Ama ortada bir tuhaflık var. Seyircinin salonu inleten İzmir marşını anlayan oyuncu yok çünkü sahada Türk oyuncu yok.
Türk takımında Yunan var ama Türk yok!
Nefes kesen maçın sonunda Türk’üz Türk zaferi geldi. Ortalık karnaval yerine döndü.
Ama zaferin mimarı basketbolcuları anlamak mümkün değil. Çünkü hiç birinde Türkçe yok. Tercüman gerek! Tercüman gelene kadar onlar konuştu, millet anlamadı.
Neyse olsun... Önemli olan zaferdi, o da oldu.
Yaşasın Türk basketbolu!
* * *
Türksüz Türk sporuna alıştık!
Türksüz Türk futbol kulüpleri, basketbol takımları, voleybol takımları...
Bireysel sporlarda da durum farklı değil elbette. Siyahi atletler, koreli tenisçiler, bilmem nereleri jimnastikçiler vs.
Ee ne diyelim... Statlardan arena ismini silerek yabancı istilasını püskürttük. Yaşasın Türkçe, yaşasın Türk sporu!
Saygılar!..