Yemen illeri kan ağlıyor

ABD-İsrail ikilisinin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında bulunan 22 İslam ülkesinden biri olan Yemen’de insanlık dramı artarak devam ediyor.
Şu bir gerçek ki, BOP kapsamındaki ülkelerde her ne zulüm, iç savaş, katliam yaşanıyorsa, “bunun sorumlusu ABD-İsrail ikilisidir” demek asla yanlış olmaz.
Bugünlerde bu tespitimizi doğrulayan Batılı medya-basın organları da var. Örneğin ABD’nin önemli gazetelerinden New York Times gazetesi…
New YorkTimes’ın Yayın Kurulu tarafından kaleme alınan başyazıda, Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) 'suç dolu katliam' olarak gördüğü hava saldırılarının 'dehşet verici' olduğu belirtilerek, ABD'nin de suç ortaklığından dolayı utanması gerektiği kaydedildi.
Yazıda, 9 Ağustos'ta hava saldırısında isabet alan ve onlarca çocuğun yaşamını yitirdiği okul otobüsü olayı örnek gösterilerek şu ifadelere yer verildi: “Bu korkunç bir şey. Okul otobüsünü ve içindeki çocukları yok eden bomba ABD yapımıydı, bu utanç verici…”
Makalede sadece ABD değil, Suudi Arabistan’a silah satan İngiltere ve Fransa da suçlanıyor.
New York Times gibi bir Amerikan gazetesinin bu itirafları oldukça önemli…
Tabii, bundan ötesini onlarda göremezsiniz, tutup da, “Suudi Arabistan sadece bir kukladır, arakasındaki el ABD ve ortaklarının elidir” şeklinde bir değerlendirme bulamazsınız ABD’li bir gazeteden…
Ama işin gerçeği budur. Proje ABD-İsrail ikilisinin projesidir, Suudi Arabistan ise bu projede kendisine verilen misyonu yerine getirmektedir.
Rusya ve Çin gibi diğer ülkelerin tepkisini çekmemek için bu sanki bir iç savaş ve iki İslam ülkesi arasında yaşanan bir çatışma gibi gösterilmektedir. Halbuki Yemen’de yaşananlar, aynen Suriye’de yaşananlar gibidir, Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da yaşananlar gibidir. Hedef aynı, BOP kapsamında işgal ve parçalama…
Olayların çıkış noktası da önemli… Şubat 2014’te Abdu Rabbu Mansur Hadi başkanlığındaki Yemen yönetimi 23 kişilik bir komite oluşturuyor ve Yemen’in Hadramevt Bölgesi (Başkenti Mukalla), Sebe Bölgesi (Başkenti Sebe), Aden Bölgesi (Başkenti Aden), Cened Bölgesi (Başkenti Taiz), Azal Bölgesi (Başkenti Sana), Tehame Bölgesi olmak üzere resmen 6’ya bölünmesi kararını alıyor. Öyle bir kukla yönetim ki, ABD’ye, “Sen beni zahmet edip bölme, ben kendi kendime bölünürüm” mesajı veriyor. Husilerin öncülüğündeki Yemen halkı da buna “hayır” diyor ve isyan başlıyor. İsyan Eylül 2014’te başlıyor ve hızla yayılıyor. ABD’nin Suudi Arabistan eli ile müdahaleye başladığı tarih ise Mart 2015…
O tarihten bu güne Yemen’de ABD ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bombalarıyla, füzeleriyle ölen sivil sayısı 11 bini geçti. Ve bunların binden fazlası çocuk, 700’e yakını da kadın…
Hangi savaştan bahsediliyor?
Bu savaş değil katliam, soykırım… ABD-İsrail-Suudi Arabistan koalisyonunun hedefi Husileri yok etmek değil, Yemen halkını tamamen yok etmek… New York Times Yemen’de yaşananlarla ilgili şunları yazıyor:
“Hava saldırıları dehşet verici… Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava savaşı, zaten yoksul olan ülkeyi insani bir kâbusa ve ayrım gözetmeyen ölüm alanına döndürdü. Tekrar ve tekrar, Suudi öncülüğündeki hava saldırıları sivil hedefleri vuruyor, sayısız masum cana kıyıyor. Pazarda, düğünlerde, cenaze törenlerinde sayısız sivil bombalarla öldürüldü. Milyonlarca insan yiyecek ve sağlık sıkıntısından acı çekiyor.”
“Suudi Arabistan ve müttefikleri, daha fazla bomba satın alabildiği sürece, çocukları katletme konusunda çok az bir pişmanlığa sahip görünüyor, bu yüzden onları durdurmak bu imkânı verenlerin elinde…”
“ABD ve Batılı müttefikleri için, Suudi Arabistan ve koalisyon ortaklarına silah satma ya da herhangi bir askeri yardım vermeyi durdurma zamanı geldi.”
Evet, ABD’li gazetenin Yemen yorumları böyle…
Geçen hafta yayınlanan İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda da, Yemen’de sivillerin öldürüldüğü hava saldırılarının incelenmesi konusunda oldukça yetersiz kalındığı vurgulanmıştı. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) hazırladığı raporda, Yemen'de yaklaşık 1 milyon 800 bin çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, bunlardan 5 yaşın altındaki 400 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşadığı açıklanmıştı.
Suudi Arabistan 9 ağustos’ta Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse, üstelik bir çarşının ortasında saldırı düzenlemiş ve çoğu çocuk 50 kişinin ölmesine, 80’e yakın kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, bu katliamın 'meşru bir askeri eylem' olduğunu savunmuştu.
Toparlarsak, BOP kapsamındaki Yemen, Suudi Arabistan eliyle, ABD-İsrail ikilisine hazırlanıyor; acıyla, gözyaşıyla, katliamlarla… Ve dikkat ederseniz, bunu İslam dünyasını birbirine düşürerek gerçekleştiriyorlar.
Bir ülkeye, bir millete, bir bölgeye tefrika girdiği zaman, kaybeden herkes oluyor. Kazanan ise o ülkeye işgal planlayanlar oluyor.
İslam dünyasını bu tefrikadan kurtaracak olan Prof. Dr. Haydar Baş’ın yıllardır ortaya koyduğu, bizlere ısrarla anlatmaya çalıştığı “Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt” tezidir.
Tüm İslam dünyasının ortak paydası Ehl-i Beyt’tir. Hz. Peygamberin (sav) Veda Haccı’nda miras bıraktığı Kur’an ve Ehl-i Beyt çizgisine yeniden döndüğümüz gün, bu acıların sona erdiği gün olacaktır.
Yemen illeri kan ağlıyor
ABD-İsrail ikilisinin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında bulunan 22 İslam ülkesinden biri olan Yemen’de insanlık dramı artarak devam ediyor.