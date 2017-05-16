Yeni bir dünya kurulur

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesi, “müttefikliği sorgulayan” tarzda konuşma yapması “acaba Amerika çizgisindeki politikadan vaz mı geçiyoruz” sorusunu sorduruyor ister istemez.
Amerika’nın açıkça ve göz göre göre Türkiye’nin terör örgütü olarak nitelediği YPG’ye silah vermesi, hatta ağır silah yardımında bulunacağını ilan etmesine, bugünkü Trump görüşmesi öncesi şu tepkiyi veriyor Erdoğan:
“Eğer stratejik müttefiksek, ittifak içinde karar almamız lazım. Aksi halde başımızın çaresine bakarız.”
Erdoğan’ın “başımızın çaresine bakarız” açıklamasını yaptığı saatlerde Başbakan Binali Yıldırım da ABD Savunma Bakanı James Mattes’le yaptığı görüşmeyi şöyle özetliyordu:
“Amerikalılar, YPG’ye, bir tercih olarak değil mecburiyetten silah yardımı yaptıklarını söylediler.”
Daha vahimini şöyle ilave ediyor başbakan:
“Niye mecburiyet? ‘Başka alternatif oluşturamadık’. Türkiye’nin teklifini Rakka’daki operasyonu yapacak kapasitede görmemişler, daha doğrusu onların askerleri, sahadakiler bu bizim tekliflerimizi yeterli bulmamışlar.”
Yani başbakanımıza göre “Amerikalılar, Türk askerini Rakka operasyonu için gerekli kapasitede görmemişler.”
Bir taraftan dahil olmak için çırpındığımız ve millet olarak neden dahil olmamız gerektiğini bir türlü anlamadığımız Rakka operasyonu için askerimizin yeterli olmadığını başbakanımız bizzat Amerikan savunma bakanının sözlerine dayanarak ifade ediyor öbür yandan Cumhurbaşkanımız “başımızın çaresine bakarız” resti çekiyor.
Erdoğan’ın “başımızın çaresine bakarız” açıklamasını Çin ziyaretinde yapması, ardından Putin’le yan yana fotoğraf çektirmesi anlamlı bir mesaj ama Türk dış politikasında Amerika konusundaki kafa karışıklığının pek de “başımızın çaresine bakacak” boyutta bir kırmızı kart gösterme noktasında olduğunu da söyleyemeyiz.
Çünkü karşımızda şeytana pabucunu ters giydirecek bir müttefik var ve bu müttefik, Putin’le her ne kadar gayet güzel fotoğraflar çektirsek de Rusya ile aramızda hala soğuk rüzgârların estiğini, çok iyi biliyor.
Hatta asıl fotojenik pozları, Amerika ile Rusya’nın, Suriye topraklarında birlikte verdiğini çok yakından takip ediyoruz.
Bu gelişmeler,1964 yılında ABD Başkanı Jhonson’un, İsmet Paşa’ya gönderdiği mektuptaki “NATO silahlarının Kıbrıs’ta kullanılmaması” uyarısı üzerine, İnönü’nün “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o dünyada yerini alır” cevabını hatırlatıyor.
Ancak Erdoğan’ın “başımızın çaresine bakarız” açıklaması İnönü’nün “Yeni bir dünya kurulur, yerimizi alırız” açıklamasının yapıldığı konjonktüre benzemiyor.
Zira 1964’te yeni bir dünyanın kurulması durumunda Türkiye’ye kucak açacak pek çok ülke vardı; bugün ise İslam coğrafyasından, Asya bozkırlarına, komşu ülkelerden tutun da Afrika sahralarına kadar o kadar çok ülke ile aramıza bozuk ki, Amerika’nın bu denklemdeki çaresizliğimiz sonuna kadar kullanacağından şüphe yok.