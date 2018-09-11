Yeni bir savaşa doğru mu?

Yeni Şafak’ın dünkü manşetinde Suriye’de bugüne kadar yaşadıklarımızdan daha vahim bir sürecin ayak sesleri duyuluyordu. Habere göre Türk askeri İdlib’e doğrudan müdahaleye hazırlanıyor. TSK’dan Afrin, Azez, Cerablus, El Bab ve Çobanbey hattındaki ÖSO birliklerine, “askeri sevkiyata hazır olun” talimatı gitmiş. Suriye sınırındaki tank ve zırhlı sayısı da 2 katına çıkarılmış. Haberde “Türkiye, Esad’ın çıkarları için İdlib’de sivillerin katledilmesine seyirci kalmayacak” görüşüne yer veriliyor.
Haberde ilginç bilgiler var:
“Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bölgeleri ve İdlib hattındaki Türk askeri sayısı 30 bini geçti. Son 15 günde sınırda konuşlu zırhlı ve tank sayısı iki katına çıkarıldı. Stratejik noktalara füze rampaları ve topçu bataryaları yerleştirildi. Bölgede 50 bin savaşçısı bulunan ÖSO'ya hazır olun talimatı verildi.”
Uzmanlar ise bu hareketliliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘seyretmekle yetinmeyeceğiz’ açıklamasıyla paralel değerlendirilmesi gerektiğini söylüyormuş. Şah-Fırat Operasyonu Komutanı Emekli General İhsan Başbozkurt, Esed’in Dera ve Guta vahşetini İdlib’te tekrar edemeyeceğini, Türkiye’nin barış merkezli yapıcı çabalarının dikkate alınması, aksi halde herkesin ağır bedel ödeyebileceğini vurguluyor.
Yeni Şafak gibi hükümete yakın bir gazetenin böyle bir haberi kendi inisiyatifiyle yapamayacağını, yukarılardan gelen bir bilgi notuyla manşetin atıldığını düşünüyorum.
Bu satırları kaleme alana kadar söz konusu haber yalanlanmamıştı.
Eğer yalanlanırsa “Türkiye, İdlib’e askeri müdahalede bulunmayacak, haberler gerçek dışı” denilirse rahat bir nefes alırız ama ufukta hiç de böyle bir açıklama görülmüyor.
Türkiye, resmen Rusya ve Suriye’nin kuşattığı ve bombalamaya başladığı İdlib’te savaşın tarafı olmaya hazırlanıyor. Zaten Yeni Şafak’ın haberini alıntılayan pek çok haber sitesi de bu haberi “Türkiye, Rusya ve Suriye’ye karşı mı savaşacak?” diye verdi.
Böyle bir ihtimali aklımızdan bile geçirmek istemiyoruz ama buna en çok sevinecek olan kuşkusuz Amerika olacak. Türkiye’nin Rusya ve İran’la yakınlaşmasından son derece rahatsız olan ve S 400’lerin alınmasında tepki gösteren Beyaz Saray için bulunmaz bir Hint kumaşı bu proje.
Amerika’nın güya sivilleri zarar görecek diye İdlib’in bombalanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren açıklamalar yaparak Türkiye’ye sıcak mesajlar vermesi “bu büyük oyunun parçası.”
Türkiye’yi Rusya ve Suriye’ye karşı savaşa itme oyunundan bahsediyorum.
Amerika, başlangıçta kendisinin destekleyip eğittiği ama sonra tamamen Türkiye’nin kucağına attığı pek çok cihatçı örgütün bu böylesi bir savaşta Rusya ve İran’a karşı savaşacak olmasından ziyadesiyle memnun kalacaktır.
Ama olan Türkiye’ye olacaktır.
Türkiye böyle bir savaşın ne tarafı ne figüranı olmalıdır.
Ortadoğu bataklığını tarihi perspektifiyle ilgili yapılan yorumlarla dalga geçile geçiler geldiğimiz noktaya bakın.
Habire savaş, yine savaş, yine savaş.
Ve kazanan hep emperyalizm.
Dileriz Yeni Şafak’ın haberi asparagas çıkar.
Dileriz bu haber “provokasyon” diye yalanlanır.
Dileriz Türkiye’de, akıl ve mantığı üstün tutan devlet aklı hakim gelir ve bu oyun bozulur.
Yeni bir savaşa doğru mu?
Yeni Şafak’ın dünkü manşetinde Suriye’de bugüne kadar yaşadıklarımızdan daha vahim bir sürecin ayak sesleri duyuluyordu. Habere göre Türk askeri İdlib’e doğrudan müdahaleye hazırlanıyor. TSK’dan Afrin, Azez, Cerablus, El Bab ve Çobanbey hattındaki ÖSO birliklerine, “askeri sevkiyata hazır olun” talimatı gitmiş. Suriye sınırındaki tank ve zırhlı sayısı da 2 katına çıkarılmış. Haberde “Türkiye, Esad’ın çıkarları için İdlib’de sivillerin katledilmesine seyirci kalmayacak” görüşüne yer veriliyor.