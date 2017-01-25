Yeni Dünya Düzeni kaçınılmazdır

Ekonomi hayatın kendisidir.
Rakamlara baktığımızda ekonomik durumun ne kadar can sıkıcı olduğu görülecektir.
Bu yaşanan olumsuzluklar günümüzün konusu olmayıp son dönemin değişmez gündemi haline gelmiştir.
Bakınız; dünya kamuoyuna intikal eden Oxaminternational'ın raporuna göre: 8 kişi 3.6 milyar kişiden daha zengin.
Yani zenginlerin % 1'i 2015'ten bu yana gezegenin geri kalanından daha fazla servete sahip durumda.
Sadece ABD'de en zengin % 1'lik kesim toplam servetin % 42'sini kontrol ediyor.
Bu tablo dünyanın ne kadar korkunç bir yer haline geldiğini çok net olarak gösteriyor.
Kapitalist sistem sermaye sahiplerinin merkezinde olduğu sistemdir. Çark hep güçlüler adına işler, ezilen ise hep halklar olmuştur.
2011 yılında New York'ta ABD'nin finansal kalbi olan Wall Strett'te yapılan eylem, hala hafızalarımızda yer alıyor. Sosyal eşitsizliği protesto eden aktivistler “biz % 99'uzdur” sloganı ile yola çıkmışlardı.
2011’den beri rakamlar arasında pek bir fark bulunmuyor. 2016 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu’nun konusu ‘küresel eşitsizlik’ idi.
Kapitalist sistem temsilcileri ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, sonuç değişmiyor.
Aslında küresel çaptaki gelir dağılımındaki çarpıklık kapitalist sistemin de sonunu getirmiş durumda.
Sonuçlar, bumerang etkisi yaparak kapitalist sistem ve bunların baronlarına doğru yönelmiş durumdadır.
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Tanınmış Rus siyaset ve bilim adamı, siyasi danışman Prof. Dr. Ali Victor Minin'in açıklaması çok manidardır.
Minin, “Ben 1990'larda Rus hükümetinde çalışırken artık eski ideolojilerin zamanının geçtiğini ve yeni ideolojilere ihtiyaç olduğunu anladık ve araştırmaya başladık. İslam dünyasını araştırdık. O dönem biz arkadaşlarla birçok İslam ülkesini gezdik, İran da dâhil. Modelleri aradık ancak bulamadık. Aradığımız modeli sadece Türkiye'de Prof. Dr. Haydar Baş'ta bulduk” demektedir.
Rusya devleti Prof. Dr. Haydar Baş Beyin hamiliğinde tertiplenen bütün Milli Ekonomi Modeli (MEM) kongrelerine yüksek seviyede katılmıştır.
Haydar Hoca Rusya’da Duma meclisinde ağırlanmıştır.
Rusya başkanlığında Haydar Hocanın MEM esasları çerçevesinde BRICS birliği kurulmuştur.
Yaşanan yerli ve küresel sorunlar MEM’e olan ihtiyacın göstergesidir.
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Ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi’de MEM trendine ayak uydurmaya çalışıyor. Sayın Bakan “Eğer dış ticaretimizin yüzde 13’ünü milli paramızla yaparsak, dış ticaret açığı sorunumuz kalmaz” diyor.
Ancak Sayın Bakana şunu hatırlatmak gerekir; Milli para kavramı Sayın Prof. Dr. Haydar Baş Beye aittir. Milli para ancak MEM kapsamında anlam ifade eder. Bir kere tedavüldeki kullanılan TL, milli para olmaktan uzaktır. Bu para dolar ve euronun tercümesidir. Milli para, milli devletin, bağımsız devletin senyoraj hakkını kullanması ile mümkün olur. Dolayısıyla işi sahibine bırakmak gerekir.
Sayın Zeybekçi açıklamasında kritik bir cümle daha kuruyor.
“Yeni bir dünya kurulacaksa Türkiye ‘yeni dünya’yı kuran ülkelerden olur” dedikten sonra bu cümleyi şöyle açıklıyor: “Yeni dünyayı kuran ve çizen kalem, ekonomi ve bilgiyi kontrol eden ülkelerin elindedir” diyor.
Günümüzde ekonomi, karman çorman olmuş durumda.
Kapitalizm, neo-liberalizm insanlar için çözüm olmaktan ziyade, insanlık için bir bataklık olmuş durumdadır.
Yeni dünya düzeni ekonomik dengeleri kontrol altına alabilen ve insanca yaşam koşullarını model ve bir siyaset haline ortaya koyan lider ile mümkündür.
Bu lider de ne kadar gizlenmeye çalışılırsa çalışılsın Sayın Prof. Dr. Haydar Baş Hocadır.
Yeni dünya düzeninin kurulmasında pay sahibi mi olmak istiyorsunuz?
O halde buyurun çözümün adresine…