‘Yeni Türkiye’nin ilk eski Türkiye’nin son günü’

İngiltere’nin en önemli dergilerinden The Economist, 24 Haziran seçimlerini şöyle değerlendirmiş:
‘Yeni Türkiye'nin ilk, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan eski cumhuriyetin büyük ihtimalle son günü.’
Eski Türkiye’ye ait ne varsa, bu dönemde unutacaksınız.
25 Haziran itibarıyla ilk terk ettiğimiz şey, ‘tek adam’ olma gücü varken bunu reddedip, 24 Haziran 2018’e kadar resmen devam eden sistemi inşa eden Atatürk’ün parlamenter sistemi oldu.
İnşallah, ‘eski Türkiye’ diye terk edilmeye çalışılan unsurların devletimizi ayakta tutan vazgeçilmez değerlerimiz olduğunu anlamak, nihai yıkılıştan önce mümkün olur…
En yetkilisi bizde…
Artık, Rusya Devlet Başkanı Putin’de olmayan, Avrupa’da hiçbir liderde olmayan ve hatta ABD Başkanı Trump’ta dahi olmayan geniş yetkilerle donanmış bir Cumhurbaşkanı tarafından yönetilen bir ülkeyiz.
Economist’in ifade ettiği yeni Türkiye’yi kapsamlı yetkililerle donatılmış ‘güçlü’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetecekse kararlar da buna göre alınacak demektir.
Sayın Erdoğan, dün katıldığı bir açılışta, “Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz” dedi.
Bu sözler bana 2013 yılını anımsattı.
Türk milliyetçiliği ayaklar altında…
Şubat 2013’te bir konuşmasında bakın neler söylemiş Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan;
“Kimse bizim karşımıza Kürtlükle de Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği, ayaklarının altına almış bir iktidarız.”
(Bkz: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogan-milliyetcilik-ayak-altinda-22621388)
Aradan 5 yıl geçti.
Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, değme milliyetçilere toz attırıyor.
Hatta 5 yıl önce her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına aldığı söyleyen Sayın Erdoğan, seçim öncesinde MHP ile yapılan Cumhur İttifakı’nın bundan sonra da sürdürme niyetinde.
Görünen o ki ittifak sürecek ve yeni dönemde vitrinde Ak Parti olsa da gerçekte Ak Parti-MHP koalisyonu Türkiye’yi yönetecek.
Açılım süreci yolda mı yoksa
5 yılda ‘nereden nereye’ dedirten bu değişim, beni ziyadesiyle tedirgin ediyor. Zira dün milliyetçiliği ayaklarının altına alan bugün ise MHP lideri Bahçeli’yle ittifak kuran Sayın Erdoğan, şimdi de ‘Terörü ayaklarımızın altına alacağız’ diyor.
Siz ne düşünüyorsunuz bilemem ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte yaşadığı değişimleri/dönüşümleri göz önünde bulundurunca bu sözlerinden ‘yeni bir çözüm sürecinin’ yakın olduğu sonucunu çıkarıyorum.