Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos’un, ‘Türk hava sahası içinde uçtuğu’ uyarısında bulunan Türk hava kontrolörüne Türkçe küfür ettiği iddia edildi.
Eder mi?
Eder.
Adamlar 18 adaya ve bir kayalığa, göz göre göre oturdular. Şimdi de, üst düzey rutin gidiş gelişler oluyor, tabi bu arada canları sıkılıyor, sövüyorlar.
Anlatılanlara göre;
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un, geçen pazar günü helikopterle Didim’in karşısındaki Eşek adasına yaklaştığında, Türk kontrolör telsizden “Türk hava sahasında uçuyorsunuz. Uçuş planı verin” dedi.
Kammenos, “Yunan hava sahasındayız. Ben de Yunan Savunma Bakanıyım” diye cevap verdi. İddiaya göre Türk kontrolör ısrar edince, Kammenos, “Bre ha s…r” yanıtını verdi. Dua edelimde, gerçek olmasın. Ama yalanlama gelmediğine göre, doğru olma ihtimali yüksek.
Adaları işgal küfür etmekten daha ağır. Bizler içeride “evet-hayır” oynarken, sınırlarımızdaki gelişmelerden habersiziz. İsteyen istediği yere çöküyor. Çökmekle kalmıyor, meydan okuyor. Ses çıkmayınca da, sövüyor!
“Haçlı ittifakı” diye “mahallede” atıp tutuyoruz ama haçlının şımarık uşağına sesimiz çıkmıyor. Anlamak mümkün değil. Suriye’de rol kapma derdindeyiz ama Ege’de adaları veriyoruz. Adaları vermekle kurtulsak, birde bunun hava sahası var. Çöktükleri adanın, havası da benim diyorlar.
Bizim dışişleri ise olayı “Yunan bakanın şımarıklığı” ile küçültmeye çalışıyor. Yunanistan’a bir şey demek yerine, Yunan bakana çatıyor. Yunan bakan da, söverek işi daha ileri bir noktaya götürüyor.
Yunan Bakan’ın helikopteri kuyruğundan vurulaydı, baka bakayım bir daha söver miydi? Çünkü senin deniz kara ve hava sahanda, sana sövüyor. İçerde, iktidarlarına en ufak laf ettirmeyenlerin, Yunan’ın 80 milyona sövmesine gıkları çıkmıyor.
Bilmediğimiz ne var, bu Yunanistan’la ilişkilerde!
AB’ye rest çekiyoruz ama AB uğruna KKTC’yi gözden çıkarabiliyoruz.
Bu neyin nesi?
FETÖ’cü leri bağrına basan Yunanistan’a karşı bu sessizlik niçin?
Yunanistan resmen kaşınıyor!
Artık lütfen kaşıyalım!
İşgal ettikleri adadan denize dökelim!
Savaşsa savaş!..
Kardak kayalığı için savaşı göze alan bir Türkiye, ne kadar güvenliydi hatırlayalım. Kıbrıs’ta, Türk bayrığını indirmeye çalışan Rum, boynundan vurulmuştu. Yunanistan sus pus olmuştu. Kararlılık sizi daha büyük bir savaştan alıkoyar. Ama tepkisizlik, görmezden gelmek veya hafife almak sizi, gün gelir daha büyük bir savaşın içine çeker.
Suriye’ye çekilen Türkiye, Batı’dan işgale uğruyor. Ergenekon davasını hatırlayalım. Ordumuz Yunanistan’a karşı caydırıcılığını yitirsin diye, düzmece ne iddialara maruz kaldı. FETÖ’cü basın “cami bombalayacaklardı” iddiasının yanına, “Yunan uçağını vuracaklardı” iddiasını yerleştirerek, bir algı operasyonuyla Yunan’a dokunlumazlık sağladı.Eninde sonunda Batı, Yunanistan’ı üstümüze salacak. Salmış aslında, biz kaçıyoruz. Geçmişte Yunan arkasında İngiliz’i, Fransız’ı, İtalyan’ı yok muydu? Bugün, kimler yok ki…
Ayrıca sen “kayalık” der geçersin, yarın İzmir bile gider.
Sanma ki olmaz!
“ Gâvur İzmir” diyen hiç kimse, İzmir’in Yunan’a gitmesinde rahatsızlık duymaz. “ Bize bir şey olmaz” diye kasılmayın, bize her şey oldu. Baksana Yunan bakan adamıza gelmiş bize sövüyor, daha ne olsun!
Daha ne olmasını bekliyoruz!
Daha ne olursa, “tehlikedeyiz” diyeceğiz!
İktidarlarının düşeceği tehlikeyi düşünmekten, ülkenin düştüğü tehlikeleri göremeyenler, gün gelir iktidar olacakları bir ülkede bulamazlar.
Lütfen kendimize gelelim!
Hiç olmazsa, Yunan bakanın sövmesiyle uyanalım!
İktidara geldiği ilk günlerde, “Ege balıklara ait” diyen Çipras’ın bakanı, bugün bize sövüyor. Hem de 80 milyona…
“Nerden nereye”