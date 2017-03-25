‘Brexit’in faturası 50 milyar sterlin’
‘Brexit’in faturası 50 milyar sterlin’

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in İngiltere'ye maliyetinin...
AB’den bir tek Merkel umutlu
AB’den bir tek Merkel umutlu

AB ülkelerinde AB karşıtlığı tavan yapmışken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'den sonra başka...
Türklere Bulgar engeli
Türklere Bulgar engeli

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde bazı siyasi partilerin, Türkiye'de yaşayan...
Kaçak ve sahte üründe Türkiye ikinci...
Kaçak ve sahte üründe Türkiye ikinci...

Marka Koruma Grubu (MKG), Türkiye’de kaçak, sahte ve taklit ürün ticaretinin ulaştığı...
Doğalgazda tüketim rekoru
Doğalgazda tüketim rekoru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayı Türkiye'de en çok doğalgaz...
Londra saldırısında 9 gözaltı
Londra saldırısında 9 gözaltı

İngiliz polisi Londra'daki terör saldırısına ilişkin olarak şu ana kadar...
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Haberler
Apple’dan yeni iPad ve iPhone
Apple’dan yeni iPad ve iPhone

Apple, yeni iPad tabletini ve iPhone 7 için kırmızı modelini tanıttı
Mübarek 6 yıl sonra serbest
Mübarek 6 yıl sonra serbest

Mısır'ın hapisteki devrik lideri Hüsnü Mübarek'in altı yıl sonra serbest bırakıldığı bildirildi
Irak’ta hükümet karşıtı gösteri
Irak’ta hükümet karşıtı gösteri

Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ölüm tehditleri aldığını belirterek, öldürülse...
Yunanistan'a 236 iltica başvurusu
Yunanistan'a 236 iltica başvurusu

Yunan basını, 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a 236 kişinin...
İhracatçılar vizesiz Avrupa istiyor!
İhracatçılar vizesiz Avrupa istiyor!

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatçılar açısından...
THY'den yasağa karşı hamle
THY'den yasağa karşı hamle

ABD ve İngiltere’nin getirdiği yasaklar sonrası pazarı kaybetmek istemeyen THY,...
Şehit sayısı 2’ye çıktı
Şehit sayısı 2’ye çıktı

Geçtiğimiz gün Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında yaralanan askerlerden piyade sözleşmeli...
Çobanın ilgilenmediği hayvanlar telef...
Çobanın ilgilenmediği hayvanlar telef...

Erzurum'un Tortum ilçesinde çobanın ilgilenmediği 20 büyükbaş hayvan açlık...
Yakalanmasalar ortalığı kana bulayacaklardı
Yakalanmasalar ortalığı kana bulayacaklardı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'nın kamplarında eğitim...
Pişman olunca kendini kıyıya zor attı
Pişman olunca kendini kıyıya zor attı

İtalya'ya gitmek için tekneye binen kadın ve çocukların da bulunduğu 172 göçmen,...
Köpek dövüştüren gençler sosyal medyayı...
Köpek dövüştüren gençler sosyal medyayı...

İstanbul'da pitbull cinsi köpeği başka bir köpekle dövüştüren gencin, cep...
Karşıdan karşıya geçen kadın TIR'ın...
Karşıdan karşıya geçen kadın TIR'ın...

Karşıdan karşıya geçen kadını, seyir halinde giden Selami Şahin'in kullandığı...
İzmir'de suç çetesi çökertildi
İzmir'de suç çetesi çökertildi

İzmir'de yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle...
24 eski öğretmen 'ByLock'tan...
24 eski öğretmen 'ByLock'tan...

Kayseri ve Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen...
Çöp konteynerlerini çalanlar suçüstü...
Çöp konteynerlerini çalanlar suçüstü...

Esenyurt'ta çöp konteynerlerine dadana hırsızlar polis ve zabıtanın operasyonuyla...
Mobilya fabrikası küle döndü
Mobilya fabrikası küle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya sanayiindeki bir fabrika çıkan yangında küle döndü.

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