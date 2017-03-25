‘Brexit’in faturası 50 milyar sterlin’
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in İngiltere'ye maliyetinin...
AB’den bir tek Merkel umutlu
AB ülkelerinde AB karşıtlığı tavan yapmışken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'den sonra başka...
Türklere Bulgar engeli
Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde bazı siyasi partilerin, Türkiye'de yaşayan...
Kaçak ve sahte üründe Türkiye ikinci...
Marka Koruma Grubu (MKG), Türkiye’de kaçak, sahte ve taklit ürün ticaretinin ulaştığı...
Doğalgazda tüketim rekoru
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayı Türkiye'de en çok doğalgaz...
'Kimse Türkiye'nin...
İngilizce yayın yapan bazı gazetelerin Avrupa Parlamentosu'nda dağıtımının yasaklanmasıyla ilgili Gaziantep'te değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Tek...
- Trump hızla Bush’laşıyor!
Obama'nın terör örgütleri marifetiyle yaptığı...
- Avrupa Birliği için...
Avrupa Birliği 60 yıllık siyasi, ekonomik ve askeri...
Kaçak ve sahte üründe...
Marka Koruma Grubu (MKG), Türkiye’de kaçak, sahte ve taklit ürün ticaretinin ulaştığı boyuta ilişkin raporu açıkladı.
- Doğalgazda tüketim...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden...
- İhracatçılar vizesiz...
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan...
THY'den yasağa...
ABD ve İngiltere’nin getirdiği yasaklar sonrası pazarı kaybetmek istemeyen THY, tüm yolcularına bedava internet sunmak için harekete geçti. THY’nin ikinci planı ise yolculara tablet dağıtmak...
- Şehit sayısı 2’ye...
Geçtiğimiz gün Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki...
- Çobanın ilgilenmediği...
Erzurum'un Tortum ilçesinde çobanın ilgilenmediği...
O egzersiz sistemi artık...
Finlandiya’da Helsinki Teknoloji Üniversitesince 65 yaş ve üzerindekilere yönelik, vücut sağlığının korunması için geliştirilen egzersiz sistemi, Türkiye’de de kullanılmaya başlandı
- Diş rengine yakın...
Zirkonyum, beyaz bir alaşımdır. Estetik gülümseme...
- Obezite kanser riskini...
Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği...
‘Melekler bizi sevenlerin...
Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Ya Ali! Allah, peygamberlerini mukarreb meleklerinden daha üstün kılmıştır. Beni ise bütün peygamberlerine üstün kılmıştır. Ya Ali! Üstünlük Benden...
- ‘Melekler bizi sevenlerin...
Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Ya Ali! Allah,...
- İnsanın en çok korktuğu...
İmam Rıza (a.s.) şöyle buyurdu: “İnsanın en...
UEFA Aboubakar'a...
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Vincent Aboubakar'ın cezası belli oldu
- Motta 6 hafta sonra...
Ailevi sorunları nedeniyle 6 haftadır takımdan...
- Futbola Kartal pençesi
Beşiktaş, futbolda kadın ve erkeklerde rakiplerine...
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Haberler
Mübarek 6 yıl sonra serbest
Mısır'ın hapisteki devrik lideri Hüsnü Mübarek'in altı yıl sonra serbest bırakıldığı bildirildi
Irak’ta hükümet karşıtı gösteri
Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ölüm tehditleri aldığını belirterek, öldürülse...
Yunanistan'a 236 iltica başvurusu
Yunan basını, 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a 236 kişinin...
İhracatçılar vizesiz Avrupa istiyor!
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatçılar açısından...
THY'den yasağa karşı hamle
ABD ve İngiltere’nin getirdiği yasaklar sonrası pazarı kaybetmek istemeyen THY,...
Şehit sayısı 2’ye çıktı
Geçtiğimiz gün Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında yaralanan askerlerden piyade sözleşmeli...
Çobanın ilgilenmediği hayvanlar telef...
Erzurum'un Tortum ilçesinde çobanın ilgilenmediği 20 büyükbaş hayvan açlık...
Yakalanmasalar ortalığı kana bulayacaklardı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'nın kamplarında eğitim...
Pişman olunca kendini kıyıya zor attı
İtalya'ya gitmek için tekneye binen kadın ve çocukların da bulunduğu 172 göçmen,...
Köpek dövüştüren gençler sosyal medyayı...
İstanbul'da pitbull cinsi köpeği başka bir köpekle dövüştüren gencin, cep...
Karşıdan karşıya geçen kadın TIR'ın...
Karşıdan karşıya geçen kadını, seyir halinde giden Selami Şahin'in kullandığı...
İzmir'de suç çetesi çökertildi
İzmir'de yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle...
24 eski öğretmen 'ByLock'tan...
Kayseri ve Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen...
Çöp konteynerlerini çalanlar suçüstü...
Esenyurt'ta çöp konteynerlerine dadana hırsızlar polis ve zabıtanın operasyonuyla...