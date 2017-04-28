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23 Nisan neden çocuk bayramı?

Muharrem Bayraktar

Muharrem Bayraktar

mbayraktar@yenimesaj.com.tr

28 Nisan 2017, 00:00

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bazıları sevinçle kutlar, bazıları da “Cumhuriyete ve Atatürk’e olan kinlerini” kusmak için bir bahane olarak kullanır. Atatürk, 23 Nisan 1920’de açılışını yaptığı Meclis’in bu anlamlı gününü ‘hem egemenlik hem de çocuk bayramı’ olarak kutlamaya başladı. 
Cumhuriyetten, Gazi Mustafa Kemal’den, Meclis’ten rahatsız olanların başında gelen Kadir Mısıroğlu, birkaç gün önce şu ifadelerle 23 Nisan’ı eleştiriyor:
“Meclis’in açılışının çocukla ne alâkası var da Meclis’in açılışını ‘ÇOCUK BAYRAMI’ yaptın ?!.. Demek ki sen ÇOCUKÇA bir iş yaptın!”
Kadir Bey’e göre, Meclisin açılışını çocuklarla irtibatlı bir bayram haline getirmek “çocukça” bir iş.
Acaba Atatürk çocukça bir iş mi yapmıştı?
TBMM’nin açılışından bir çocuk bayramı ilanı doğru muydu?
Bu konuyu yine benzer tartışmaların gündeme geldiği bir süreçte Prof. Dr. Haydar Baş Bey’den de dinledim.
O’nun cevabı bambaşka idi: “Çocuk bayramında herkesin idrak edemediği çok önemli ve derin bir mesaj verilmek istenmiş” demişti.
“Bu bayram, savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirilmesi amacını taşımaktadır” demişti.
“Anadolu’da, milli mücadelenin kanlı günlerinin sonucu olarak yetim, öksüz, yoksul ve garip kalan çocukları, annelerini, babalarını kaybeden çocukları sevindirmek için onlara en güzel hediye olarak Meclis’in açılışını hediye etmişti Atatürk” diye ilave etmişti Prof. Dr. Baş.
Yani ortada ‘çocukça’ iş değil çağlar üstü bir düşünce derinliği, devasa bir devlet anlayışı, engin bir çocuk sevgisinin Meclis’e vurulan mührü vardı.
Gerçekten de Anadolu insanı Balkan Savaşlarından, Çanakkale’ye, Trablusgarp’tan Sarıkamış’a, İnönü’den Sakarya’ya kadar onlarca cephede milyonlarca vatan evladını şehit vermiş, milyonlarca çocuk yetim ve öksüz kalmıştı.
Bu savaşların en büyük mağduru kuşkusuz çocuklardı.
Analarını-babalarını kaybeden vatan evlatlarına, özgür ve egemen bir ülke hediye edip  “Ey çocuklar! Sizin babalarınız bu ülke için şehit düştü, ben de size o şehadetlerin bize kazandırdığı bu aziz topraklarda yeniden inşa ettiğimiz bir vatanı ve bir Meclis’i armağan ediyorum” diyen Atatürk mü ‘çocukça’ bir iş yapmış?!
Türk milleti bu bayrama çocuk işi deyip küçümseyenleri de kıymetini bilenleri de çok iyi tanıyor.
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Ayaz 7 saat önce

Peygamberimiz (s.a.v) vatan sevgisi imandandır diye buyurmuştur. Atatürk'ün gelecek nesillere armağan ettiği bayramlara çocukça demenin vatan sevgisiyle alakası varmı acaba? Buradan yola çıkarak vatan sevgisinin, dolayısıyla imanın kimde olduğunu kestirmek hiçte zor olmasa gerek.

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halil zafer 6 saat önce

Sayın BAYRAKTAR
Çok Çok iyi ifade etmişsiniz. Sayın BAŞ fevkalade doğru söylemiş. Elinize sağlık. Tabi bu arada genç yaşlarında şehit düşen vatan evlatları çocukluklarının baharında bu topraklara asil kanlarıyla maya oldular. Tabii birileri çocukluklarını iyi yaşamamış olabilir. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir bayram ATATÜRK'ün yüksek öngörüsü ile biz TÜRK milletine armağan edilmiştir. Saygılarımla

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