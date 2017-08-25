ABD’li Bakan niye geldi?

Barzani’nin ömrünü adadığı ve ABD ile son noktaya getirdiğini düşündüğü bağımsızlık referandumu askıda kalmış durumda.
Önce “evet” denilen bağımsızlık ilanına, sonra çark edilerek “askıya alınması” talimatı geldi.
Barzani herhalde yalnız bırakıldığını anladı ki, kendi başına “25 Eylül’de referandum yapılacak” ısrarında…
Israrında, bir daha fırsatın eline geçmeyeceği endişesi olduğu kadar, PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye Birleşik Devletler tarafından verilen silahlar da etkili.
Zira, TIR’lar dolusu silahlar, “Barzani’nin yerine, bölgede PYD’nin kurabileceği bir devlete izin mi verilecek” sorusunu akıllara getirmiyor değil…
Bizce, ‘yalnız kovboy’ ABD için, Barzani’nin devleti veya PYD değil, kendisi önemli.
Alevi Kürtlerin Kobani’de kurduğu kantonlara izin vermeyen Amerika, şimdi de Yahudi Barzani’ye bile yaşam hakkı tanımıyor…
Belki 20 yıldır, Amerika’nın değişen iklim dengelerinde vatan arayışında olduğunu ve Ortadoğu’da bizim de içinde yer aldığımız coğrafyada hesabı bulunduğunu yazıyoruz, anlatıyoruz.
Üstelik Yahudi İsrail devleti ile itikadi bir birliktelikleri de var. Mesih inancına göre önce büyük İsrail devletinin kurulması gerekiyor.
Gelinen nokta, süratle büyük İsrail ve ABD birlikteliğindeki bir Ortadoğu’ya hazırlanıyor ve Müslümanların bu senaryoda yok olması gerekiyor.
Bize gelince…
Sayın Cumhurbaşkanı, Obama ve Trump’a dile getirdiği YPG rahatsızlığını bu kez de Mattis ile paylaştığında, ABD Savunma Bakanı Mattis, “YPG ile ittifakımız IŞİD bitince bitecek” dedi Ankara’da.
Bu, ‘rahat olun’ mesajı yanında, IŞİD için verilen silahların seri numaralarının ve yerlerinin de Türkiye’ye bildirileceği tekrar söylendi. Yani içimiz hakikaten rahat etmeli!
Ne zaman bölgede ABD adına yeni bir tehlikeye atılacak olsak, okyanus ötesinden bir yetkili karşımıza geçiyor. Yine öyle…
Hem Amerika ile beraber hem Amerika’ya karşı politikalarımız bir arada ve bu noktada Barzani’nin düştüğü yanlışlara düşme şansımız yok.
Zira kurulu bir devletimiz, birliğini temin etmiş bir milletimiz var. Bunları riske atamayız.
Müslüman’ın, Amerika eliyle terörist yapıldığı yeni gündemde, Türkiye için Suriye’nin, İran’ın ve Irak’ın toprak bütünlüğü kadar; bölgenin kendi yararına terörden temizlenmesi de önemli.
Öyleyse Amerika’nın bir eliyle yapıp bir eliyle yıktıklarına güvenemeyiz.
Bizce bu saatten sonra, “İncirlik Üssü başta olmak üzere Türkiye’deki Amerikan üslerinin tamamı bu mânâda gerekli mi” diye düşünme zamanı…
Ve okyanus ötesinden projelere imza atmak yerine, güvenliğimizi kendi imkanlarımızla şekillendirmemiz gerekiyor.
FETÖ ABD DE EMİN ELLERDE : BİZİM HÜKÜMET FETÖ TERÖRİSTİ DİYOR BİR DAHA DEMİYOR. SÖZDE ABD İLEDE NE KADAR DIŞ VE BÖLGESEL HEZİMETTE DİBE VURSAK DUVARA TOSLASAK HİÇ FARK ETMİYOR. BÜYÜK BALIĞIN PEŞİNDEN GİDE GİDE BİR GÜN BU KAFAYLA YEM OLMAYA MAHKUMUZ.