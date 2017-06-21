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Adalet yollarda bulunur mu?

Prof. Dr. Haydar Baş

Prof. Dr. Haydar Baş

editor@yenimesaj.com.tr

21 Haziran 2017, 00:00

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Kanmasaydı...
Aldanmasaydı...
Yıllardır yanındakileri tanısaydı...
Meclis'te halkın onu taşıdığı makamı değerlendirebilseydi...
Seçim meydanlarında gerekli cevabı vererek milletin tamamına ulaşabilseydi…
Bugün adaleti yollarda aramak zorunda kalmayacaktı.
CHP'nin hızla kan kaybetmesinin ana nedeni de bu zaten.
Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ten kalan mirasın hak, hukuk, adalet kısmını maalesef sözcüklerde hatırlamakla kalıyor.
Oysa önce kendi hakkına, sonra millet adına milletin hakkına sahip çıkabilmek, 'esas Atatürk siyaseti'dir.
İşte bu siyaseti hayata geçirebilseydi, ana muhalefetten iktidara taşınabilirdi ancak bir türlü olmuyor.
Dokunulmazlıkları kaldıran düzenlemelere destek verirken, karşısındaki gücün okları kendine çevireceğini görememek büyük bir ferasetsizlik…
İnsan hakları, demokrasi katledilmişken; yeni bir oyuncak bulmuş çocuk sevinci içinde sokaklara dökülerek pankart taşıyarak bizce CHP tabanına da beklenen siyaseti yine veremedi.
Hz. Peygamber, “Mümin aynı delikten iki kere ısırılmaz" buyurur.
Meclis'te konuşarak meseleleri halledemedin, şimdi yürüyerek halledeceksin…
Mustafa Kemal çizgisinde olan lider Meclis'te halletmesi gereken meseleyi, Meclis varken sokaklarda halletmez.
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Yeşim güler 2 saat önce

Saygıdeğer lider ve siyasetçi dağlardan ovalardan sazak lık veya çamur yada asfalt yollardan nereden yürürler se yurusunler aaa bir de bakmışlar Haydar hocanın kanısındalar bilmezler iki bütün yollar ona gider hak nerde yol orada ibretlik size selam olsun hak yolun yolcusu

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Adanalı 2 saat önce

Allah cc razı olsun Hocam Allah cc sizi başımızdan eksik etmesin Allah cc hayırlı uzun ömür versin

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m.ali tanık 2 saat önce

Artık mecliste çözüm yolu zorlaşmışsa milletin dikkatini çekmek adına bunlar da yapılmalı. Ancak CHP bu noktaya savrulmasına da kendisi sebep oluyor. Ön almak, ahlaklı olduğunu ispat için çocuğun dahi düşmeyeceği tuzaklara düşüyor.

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