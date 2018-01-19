Ali Baba’nın çiftliği

Üreten ekonomiden uzaklaştıkça, fabrika bacalarının tütmediği bir ekonomi derinleştikçe şans oyunları, sanal âlemde oynanan kumarlar, at yarışları gibi hayvan bahisleri o kadar çoğalıyor.
İnsanları çalışmadan, üretmeden, oturdukları yerden para kazanmaya sevk eden modern kumar oyunları, ekonominin içinde bulunduğu “modern hüviyeti” de bünyesinde barındırıyor.
Son günlerde Çiftlik Bank adlı bir “kuruluşun” başına gelenleri konuşuyoruz. “Kuruluş” diyorum ama aslında modern bir kumarhaneden bahsediyoruz. Şu sıralar bu site ve sahipleri hakkında inceleme başlatılmış. Milyonlarca dolarlık para hareketlerine sınırlama getirilmiş.
Çiftlik Bank deyince içiniz ısınıyor. “Ne güzel bir isim! Ne güzel bir proje!” diyorsunuz. Her halde birleri çiftlik kurmuş, içine binlerce hayvan koymuş, üretim yapıp satıyor, herkes de bu projeye ortak oluyor diye düşünüyorsunuz.
Küçük çaplı bir inceleme yapınca gördüm ki ortada ne çiftlik ne hayvan ne üretim var.
Her şey hayali, her şey sanal, her şey kumar.
Her şey Türkiye’nin tarım politikasına benziyor!
Kısaca bilgi vereyim:
Çiftlik Bank, evinizde, işyerinizde, cebinizde ve arkadaş ortamlarında hatta ailenizle bile oynayacağınız bir “oyun” olarak kurgulanmış.
Öyle bir oyun ki, masa başında, bilgisayar tuşlarına basarak tavuk, inek, koyun, keçi, arılar vs satın alıyorsunuz.
Ama tabi ortada gerçek anlamda “tavuk, inek, koyun, keçi, arı” yok!
Bu satın aldığınız hayvanlar size yumurta, bal, süt veriyor.
Ama tabi ortada yumurta, bal, süt yok!
Oyuna başlayanlara hediye olarak 15 altın veriliyor.
Ama ortada gerçek anlamda altın yok!
Bu altınlarda ilk olarak Manisa tavuğu satın alabiliyorsunuz.
Tabi ortada Manisa tavuğu yok! Ama tavuk fotoğrafına bol bol bakabilirsiniz.
Sistemin yürümesi için diğer kumar oyunlarında olduğu gibi siz de bu oyuna tanıdıklarını dahil etmelisiniz.
İnternet ortamında sürekli havyan satın alıp, arkadaşlarınızı üye yaptığınız takdirde onların “hayvanlarına da” ortak olabilirsiniz.
Ne kadar çok hayvan satarsanız o kadar üst sıralara yükseliyorsunuz. Bonus kazanıyorsunuz.
Buna göre hammaddeniz çoğalıyor, ama tabii ki ortada hammadde yok.
Olmayan altınlarınızla olmayan hayvanlarınıza saman, arpa, buğday gibi aslında “olmayan yemleri” satın alabiliyorsunuz.
Amacım bu modern çiftlik kumarıyla sizi yormak değil. Ben de zaten yüzeysel olarak inceledim bu ülkenin zavallı insanlarının zamanlarını neyle geçirdiğine şahit olmanın üzüntüsünü yaşadım.
Tarım ve hayvancılık gibi bir ülkeyi ayağa kaldıracak ve bu toprakları, bu insanları açlıktan kurtaracak bir üretim mekanizmasının dahi nasıl kumara alet edildiğini gördüm.
Sistemin sürekli ve en çok kazananı ise “masa başında bu oyunu-kumarı” planlayanlar.
Ve tabi sonunda sistem çöküşe doğru gidiyor. Yakında kokusu gelir. Binlerce kişi “yandım anam!” diye feryat edecek.
Çiftlik Bank’taki kumar sistemin inceleyince aslında Türkiye’nin tarım politikasının da bu sisteme çok benzediğini gördüm.
Türkiye’nin tarım politikasına yön verenler de çok tehlikeli bir kumar oynuyor.
Ülkede “olmayan etleri, Sırbistan’dan getirerek, ülkede “olmayan yemleri” Bulgaristan’dan getirerek, ülkede olmayan “buğdayları, Rusya’dan getirerek, “olmayan” kuru fasulye ile “olmayan” nohut ile “olmayan” pirinç ile tarıma yön veriyorlar.
Tarlaları boş kalan Türk köylüsünü Çiftlik Bank gibi kumarhanelerde kumar oynayarak sanal üretim yapma komedisine sevk ediyorlar.
Topraklarınıza gereken desteği vermezseniz, bu ülkenin hayvancılığına sahip çıkmayıp Sırbistan’dan, Fransa’dan et almakla, Gürcistan’dan, Bulgaristan’dan yem almakla övünürseniz çok büyük bir kumar oynadığınızı ve sürekli kaybedeceğinizi, kazananların ise masa başında bu büyük tarım ithalatı planını tezgâhlayan küresel kumarbazlar olduğunu göreceksiniz.
Gelin “iflastan önceki son çıkıştan” çıkın ve bu vahim sonu engelleyin.
Ali Baba’nın çiftliği
Üreten ekonomiden uzaklaştıkça, fabrika bacalarının tütmediği bir ekonomi derinleştikçe şans oyunları, sanal âlemde oynanan kumarlar, at yarışları gibi hayvan bahisleri o kadar çoğalıyor.