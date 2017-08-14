Amerika ya da Kore…
Bereketin kapisi Milli Ekonomi Modeli Prf Dr Haydar Bas bey dururken, kapitalist sistem papazina taraf olmanin din iman anlayisi ne olaki?
Olaylara bu kadar net bakış açısı ve öz değerlendirme ile milletine ayna olan üstadım...elbet bir gun bu millet seni dinleyecek ve anlayacak ışte o gün bu millet dünyaya yön verecek. Dünya ozledigi huzuru bekledigi mutluluğu bulacak...
Degerli Hocam Size deger vermek, hatirlamak, anlatmak yüceltmek bizlere muhabbet veriyor. Gönlümuz Ehlibet askiyla doluyor Elhamdülillah. Sizi seviyoruz sevenlerinizi seviyoruz.
Suruyenin Irakin Libyanin parcalanmasina taraf olan siyasiler, israil abd ortakligini cikar yol görüyorlar. Yani kan gözyasi devam ederse kaltuk var olacak anlayisi.
Peki ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milleti için hangi tedbirleri aldı !?? Ne Askeri nede Sivil bir detbirden bahseden 'i duymadık. Nükleer bir saldırıdan nasıl korunacağımızı dahi bilmiyoruz. Apartmanların % 90 nında sığınak dahi yok. Buda yüzbinlerce insanın telef olması demek. Çok çok acı.
Bu dünyada kararları neden hep deliler veriyor.Akıllı insanlar nasıl oluyorda bu delilerin elleeinde oyuncak oluyorlar.
Hocam Allah razi olsun sayenizde dünyada ahiretini unutanlardan, zalilmere yalak olmaktan kurtardiniz Gecmislerinize rahmet olsun inasAllah
Alemlerin Rabbi melekleri ne Ademe secde ediniz buyurdu iblis hariç hepsi selama durdu ibilis ise Âdeme et ve kemik gözüyle baktı isyan etti ve ebediyen kaybetti oysa Hâk Âdeme tecelli etmişti sizede ayni gözle bakanlar telafisiz zarar dalar size de Hâk nazar etmiş yoksa böylesine büyük ilmî nereden alabilirsiniz keşke anlayabilser bütün insanlık kurtulsa saygılar efendim