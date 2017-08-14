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Amerika ya da Kore…

Prof. Dr. Haydar Baş

Prof. Dr. Haydar Baş

editor@yenimesaj.com.tr

14 Ağustos 2017, 00:00

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Dünya devletleri ne çekiyorsa kabiliyetsiz, geleceği göremeyen ve en önemlisi ihtiraslarını ülke ve halk yararına olana tercih eden iktidarlardan çekiyor…
Amerikan halkı da aynı dertten muzdarip…
"Trump başarılı bir işadamı olabilir ancak ülke yönetimi konusunda hiçbir tecrübeye sahip değil" yorumları günden güne artıyor.
Seçimlerdeki Rusya parmağıyla alakalı net bir savunma ortaya koyamaması da elini kolunu bağlıyor.
Buna bir de Yahudi lobisinin ve Pentagon'un üzerindeki baskılarını eklerseniz, Trump'ın önümüzdeki günleri çok sıkıntılı geçeceğe benziyor.
Cuma günü, Virginia eyaletinde olağanüstü hal ilanına kadar giden ırkçı gösterilerde Ku Klux Klan örgütünü hatırlatan meşaleler taşıyan protestocular, "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "kan ve toprak" sloganları atmıştı. 
Trump, “Bu sorun ülkemizde uzun zamandan beri yaşanıyor. Sadece Donald Trump ya da Barack Obama dönemine ait değil” diyerek kötü yönetimine yandaş aramaya başladı bile…
İdareden yoksun Trump'ın başı şimdi de Kuzey Kore ile dertte.
ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki üssü olan Guam Adası'nda 6 bin askeri
bulunuyor.
Trump'ın ülkesindeki imajını tazelemek için aylardır tehdit söylemleriyle yüklendiği Kuzey Kore, Guam açıklarına nükleer bir füze atmak için çalıştıklarını ilan etti.
Son 11 yılda 6 nükleer deneme gerçekleştiren Kuzey Kore, bunu yapabilir ya da yapamaz ancak ABD Başkanı sadece konuşma üslubu sebebiyle bile halkını tehlikeye atmış durumda…
Ne diyelim çivi çiviyi sökermiş.
İlk defa Amerikan toprağı tehdit altında…
3.5 milyon Kuzey Koreli, Birleşik Devletler'le savaşacak orduda yer almak için hazır bekliyor. Japonya’da savaş endişesi ile sığınaklar hazırlanırken, Rusya sınır güvenliğini arttırmaya başladı bile.
Silah devlerini sevindiren savaş gelişmeleri esasen insanlığı yok ediyor.
Malum İkinci Dünya Savaşını bitiren Hiroşima ve Nagazaki bombalarının etkisi halen silinmiş değil.
İki ülke arasında her an vuku bulacak ve menzilinin 11 bin kilometre olacağından bahsedilen füzenin atılması inanın Japonya'dakinden daha büyük bir facia demek… Üstelik menzilin içine İncirlik'teki Amerikan Üssü de giriyor!
İsrail'in Filistin zulmüne sessiz kalan,
Irak'ta namusu kirletilen kadınların çığlığını duymayan,
Afgan dağlarında Bin Ladin'i ararken ölen masumları hiçe sayan, 
Yemen'deki, Myanmar'daki Müslüman katliamını görmeyen, duymayan Birleşmiş Milletler, ABD'nin adı geçince hemen yaptırımları arttırma kararı aldı bile…
İki kişinin inadı bakalım kaç cana mal olacak?
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Yeşim güler 3 hafta önce

Alemlerin Rabbi melekleri ne Ademe secde ediniz buyurdu iblis hariç hepsi selama durdu ibilis ise Âdeme et ve kemik gözüyle baktı isyan etti ve ebediyen kaybetti oysa Hâk Âdeme tecelli etmişti sizede ayni gözle bakanlar telafisiz zarar dalar size de Hâk nazar etmiş yoksa böylesine büyük ilmî nereden alabilirsiniz keşke anlayabilser bütün insanlık kurtulsa saygılar efendim

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cemal 3 hafta önce

Bereketin kapisi Milli Ekonomi Modeli Prf Dr Haydar Bas bey dururken, kapitalist sistem papazina taraf olmanin din iman anlayisi ne olaki?

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Ayşe polat 3 hafta önce

Olaylara bu kadar net bakış açısı ve öz değerlendirme ile milletine ayna olan üstadım...elbet bir gun bu millet seni dinleyecek ve anlayacak ışte o gün bu millet dünyaya yön verecek. Dünya ozledigi huzuru bekledigi mutluluğu bulacak...

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cemal 3 hafta önce

Degerli Hocam Size deger vermek, hatirlamak, anlatmak yüceltmek bizlere muhabbet veriyor. Gönlümuz Ehlibet askiyla doluyor Elhamdülillah. Sizi seviyoruz sevenlerinizi seviyoruz.

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cemal 3 hafta önce

Suruyenin Irakin Libyanin parcalanmasina taraf olan siyasiler, israil abd ortakligini cikar yol görüyorlar. Yani kan gözyasi devam ederse kaltuk var olacak anlayisi.

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Halil zafer 3 hafta önce

Peki ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milleti için hangi tedbirleri aldı !?? Ne Askeri nede Sivil bir detbirden bahseden 'i duymadık. Nükleer bir saldırıdan nasıl korunacağımızı dahi bilmiyoruz. Apartmanların % 90 nında sığınak dahi yok. Buda yüzbinlerce insanın telef olması demek. Çok çok acı.

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orhan 3 hafta önce

Bu dünyada kararları neden hep deliler veriyor.Akıllı insanlar nasıl oluyorda bu delilerin elleeinde oyuncak oluyorlar.

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cemal 3 hafta önce

Hocam Allah razi olsun sayenizde dünyada ahiretini unutanlardan, zalilmere yalak olmaktan kurtardiniz Gecmislerinize rahmet olsun inasAllah

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